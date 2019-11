Article publié le 28/11/2019 à 01:00 | Lu 91 fois Arthrose : améliorez votre qualité de vie grâce à des petites choses toutes simples Si l’arthrose ne peut être prévenue, adopter de bons réflexes santé au quotidien permet de mieux vivre avec… Les bons conseils de l’Association française de Chiropraxie.

1. Restez actif

Faire de l’exercice est sans doute la dernière chose dont vous ayez envie quand votre arthrose vous fait souffrir. Néanmoins, de nombreuses études attestent que l’exercice est l’un des plus sûrs moyens d’améliorer votre qualité de vie.



Cela booste votre énergie. Cela renforce vos muscles comme vos os et maintient la flexibilité de vos articulations. Vos muscles protègent et soutiennent vos articulations affectées. Par ailleurs, cela vous permet de maintenir votre poids de forme ou de perdre quelques kilos selon votre condition initiale. Maintenir un juste poids limite la pression sur vos articulations.



2. Mangez équilibré

Les études montrent que différents nutriments sont susceptibles d’avoir un impact sur les symptômes de l’arthrose. Les aliments riches en vitamine C, en particulier les fruits et légumes, sont recommandés. Les acides gras Omega-3, que l’on trouve notamment dans le poisson, peuvent aussi concourir à atténuer la douleur.



3. Dormez bien

Après une bonne nuit de sommeil, vous serez mieux armé pour faire face à la douleur et au stress que génère l’arthrose. Pour améliorer votre sommeil, efforcez-vous de vous coucher chaque jour à la même heure. Supprimez les écrans de la chambre. Si vos douleurs nuisent à votre confort dans le lit, essayez d’utiliser des coussins pour soulager la pression au niveau de vos articulations.



4. Appliquez du chaud ou du froid

La chaleur est susceptible d’atténuer la douleur et la rigidité. Le froid, quant à lui, peut limiter le gonflement. Vous pouvez tester les deux de sorte à établir ce qui produit les meilleurs effets sur vous.



5. Utilisez une attelle ou une canne

Différents dispositifs existent pour soutenir les articulations douloureuses, comme les attelles ou les cannes qui peuvent atténuer votre inconfort et prévenir les blessures. Une chaise de douche peut également faciliter votre vie quotidienne.



6. Recherchez du soutien

Vivre avec l’arthrose n’est pas facile. Échanger avec des personnes présentant la même pathologie pour en parler est très aidant. Vous pourrez par exemple partager vos idées (pourquoi pas sur un blog) pour améliorer le quotidien. Regardez sur internet et les réseaux sociaux pour identifier des groupes de soutien en ligne ou dans votre région.









