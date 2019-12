Article publié le 09/12/2019 à 02:00 | Lu 98 fois Arte : Huguette, quand Line Renaud interprète la précarité des personnes âgées Voici un très beau téléfilm diffusé en VOD par Arte jusqu’au 4 janvier 2020 : Huguette, une fiction avec Line Renaud et Romane Bohringer qui relate l’expulsion de son logement d’une enseignante à la retraite qui va être hébergée par sa voisine de palier. Une comédie sociale qui convient parfaitement à cette période de Noël mais qui évoque également la dure réalité de la vie de nos ainés en France… Rediffusion le 12 décembre à 13h35.

On parle souvent de la solitude des ainés mais on parle moins de leur précarité… Des pensions qui stagnent et un niveau de vie qui augmente sans cesse n’arrangent rien à l’affaire. Avec des conséquences financières, sociales et sociétales dramatiques pour ces retraités qui vivent avec quelques centaines d’euros par mois.



C’est tout cela que l’on retrouve dans ce téléfilm diffusé actuellement sur Arte avec Line Renaud et Romane Bohringer. Une fiction certes, mais qui évoque des situations bien réelles dans la France d’aujourd’hui…



L’histoire est celle d’Huguette, un professeur de français à la retraite en proie aux difficultés financières depuis le décès de son mari et qui finit par basculer dans la précarité... Heureusement, elle a pour voisine Marion, une quadragénaire infirmière à l'hôpital. Cette dernière a du mal à concilier les exigences de son métier et l’éducation de son fils Rémi âgé de 15 ans.



Ces deux femmes étaient destinées à se rencontrer… Notamment, le jour où Marion remarque qu’Huguette dort désormais dans sa voiture. En effet, expulsée de chez elle après des impayés de loyer, la vieille dame n'a nulle part où aller. Marion décide alors de la recueillir.



Dès lors, les deux femmes vont s’entre-aider. Ces deux complices de la vie, Line Renaud (91 ans mais 78 ans dans le film) et Romane Bohringer se donnent la réplique avec bonheur, insufflant au téléfilm d'Antoine Garceau un optimisme communicatif.



« Conjuguant des problématiques sociétales peu abordées à l'écran, de la médicalisation ruineuse de la fin de vie à la stigmatisation des filières professionnelles, de la solitude des femmes au plaisir de la transmission entre générations, Huguette transforme avec une réjouissante légèreté une cruelle fable moderne en attachante comédie sociale » précise Arte sur son site Internet.



Line Renaud émeut face à Romane Bohringer dans Huguette, une fiction sur la précarité des personnes âgées qui revêt, à cette période de l’année, des allures de conte de Noël.



« L’histoire d’Huguette, c’est l’histoire d’un nombre malheureusement grandissant de personnes âgées, dont beaucoup se retrouvent à la rue, sans rien, sans personne, sans véritable retraite, alors même qu’elles ont travaillé toute leur vie pour les autres. Le sort des personnes âgées me touche énormément », remarque quant à elle Line Renaud, pour la première fois à l’écran dans la peau de ce genre de personnage.



Un très beau rôle pour cette artiste nonagénaire qui depuis des décennies chante, danse et joue la comédie de manière remarquable. Une carrière d’une longévité exceptionnelle ! Et un succès populaire bien mérité.











