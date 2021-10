Article publié le 14/10/2021 à 01:00 | Lu 123 fois Arras : les 16 start-ups de la Silver Economie de l'Incubateur Eurasenior





Premier incubateur Silver économie d’Europe, ancré dans un écosystème d’innovation à Arras en région Hauts-de-France, l'Incubateur Eurasenior a été inauguré le 12 octobre 2021 au sein de l'Hôtel Deusy. Voici donc un petit focus sur les seize start-ups accompagnées à ce jour. Et quelques succès.

La filière Silver Economie englobe tous les produits/services à destination des seniors à partir de 55

ans, qu’ils soient considérés comme actifs, fragilisés ou dépendants.



Ces produits et services qui se développent avec le vieillissement de la population concernent un

champ large d’activités :

• La santé (biomédical, pharma, biotech, nutrition, sport santé, e-santé et services de santé) ;

• Le médico-social (services à la personne, coordination des aidants, place du proche

aidant/auxiliaire de vie, services sociaux) ;

• L’habitat (gestion du patrimoine, adaptation du logement, habitat partagé) ;

• Le transport (mobilité, services adaptés, véhicules adaptés) ;

• Les loisirs (activités culturelles, tourisme adapté, jeux) ;

• L’inclusion numérique…



Tous les secteurs d’activités sont donc concernés et doivent innover au service du bien vieillir pour les

seniors de demain. Or, aujourd’hui, 80% des innovations de la silver économie émanent des entreprises de santé, qui représentent 20% des entreprises de la silver économie. L’enjeu est donc de stimuler l’innovation à l’échelle de toute cette filière transversale pour participer à l’émergence d’une solution globale répondant au défi du vieillissement massif des populations.



Eurasenior a déjà accueilli déjà 16 projets, parmi lesquels :



DEEPFEEL

Plateforme permettant de fournir un service de répit en distanciel pour les cas les plus légers de la maladie ou une mise en relation par géolocalisation avec des aidants suppléants en présentiel pour les

cas les plus sévères.



HAPPY COCOON

Nouvelle offre d'Habitat Inclusif Intergénérationnel, non médicalisé, qui favorise le maintien à domicile des seniors dans des conditions optimales.



MA RETRAITE PARFAITE

Plateforme web qui renseigne les retraités sur le fonctionnement des retraites, qui permet d’évaluer les options d’optimisation s’offrant aux futurs retraités, et qui fait ensuite le lien entre les futurs retraités et les professionnels capables de traiter les pistes d’optimisation révélées par notre système.



SAPHIR

Solution de conciergerie pour senior de +80ans souhaitant bénéficier de l'ensemble des services pour rester autonomes à domicile. Saphir souhaite aujourd'hui proposer une innovation en concurrençant les offres atomisées en une plateforme qui agrège l'ensemble des services nécessaires à la personne.



C-TACTILE

Combattre le stress, la dépression et l’isolement grâce au toucher émotionnel, telle est l’ambition du projet C-Tactile grâce à son dispositif de relaxation tactile destiné aux seniors des établissements spécialisés.



Ce dispositif est également adapté aux personnes en situation de handicap, aux personnes ayant besoin d’une rééducation ou au grand public recherchant du bien-être. Le projet s’appuie sur des recherches récentes en neurosciences, il est soutenu par une chercheuse du CNRS, des sophrologues, des relaxologues, des early adopters et Eurasanté.



SMARTCHANGE

Protection connectée qui permet de déterminer, à distance et de façon instantanée, la saturation

d’une couche pour personne âgée.



CONNECT’AGE

Plateforme personnalisée de jeux multisensoriels, l’animation et le suivi des résidents en EPHAD ou Résidence Autonomie. Connect’Age offre un support de travail innovant et personnalisé pour les thérapeutes, soignants, animateurs et éducateurs.



EPPUR

Saviez-vous que le seul moyen de freiner pour les utilisateurs de fauteuil roulant est d’utiliser leurs mains comme des plaquettes de freins ? Impensable ? On est d’accord ! EPPUR souhaite redonner de la mobilité à ceux qui en ont le plus besoin et lance DREEFT, une paire de roues intégrant un système de freinage et adaptable à n’importe quel fauteuil roulant manuel. Pourquoi continuer à dépenser de l'énergie pour ralentir alors qu’on peut la consacrer à avancer ?



FORMACUBE

Outil de développement pour stimulation cognitive à travers le toucher et adaptée en fonction du profil, via un ensemble de cubes et de pièces à assembler, associé à des milliers de jeux et d’exercices de simple à difficile, adaptables à tout niveau et faisant évoluer le participant. Formacube est présent mille EHPAD et établissements scolaires en Europe.



LAC RESTAURATION

Offre de repas permettant aux personnes âgées de se nourrir seules, retrouver de l’autonomie et favoriser le manger sain. Proposition de plateaux complets de l’alimentation « normale » au mixé sur la base de repas cuisinés et confectionnés suivant nos fiches recettes.



Les plateaux repas seront constitués à 80% de produits mixés et 20% de non mixés, sans intrants chimiques. Ils sont confectionnés à base de produits frais, adaptés à tout régime et valorisent les circuits courts. Ils sont remboursés par la Sécurité Sociale.



LUMIACTIV

La solution LUMIACTIV est un outil innovant dans la mise en œuvre des projets de soins et de vie des résidents en EHPAD. Elle projette des jeux sur une table favorisant la stimulation des résidents en leur procurant des instants de joie à des fins thérapeutiques permettant d’apporter une amélioration face à un certain nombre de difficultés rencontrées par le résident, ludique et occupationnel, et enfin de développer la convivialité entre résidents ou avec la famille.



MORPHEE+

Le dispositif Morphée+ constitue le seul système de détection de chute qui protège la vie privée des personnes grâce à l’absence de prise d’image, et résout le problème de l’oubli et du rejet des capteurs

portés. Morphée+ fonctionne sans aucun capteur porté.



NEOPPY

Solution digitale globale dédiée au passage à la retraite grâce à un parcours digital pédagogique (demande de retraite, bilans physiologique et aspirationnels) et l’accompagnement à la mise en œuvre d’un projet personnalisé grâce à un carnet de route (programmes bien-être, mission de bénévolat, missions rémunérées…).



ORDOSPORT

Plateforme de sport sur ordonnance à domicile grâce à la mise en relation entre personnes atteintes de maladies chroniques et coachs spécialisés.



PAYELO

Carenova développe Payelo : une solution de gestion des dépenses pour particuliers. L’ambition est de soulager les aidants familiaux dans la gestion des dépenses courantes et de lutter contre la maltraitance financière des personnes vulnérables.



VIRTYSENS

Une capsule immersive qui permet à des patients (seniors dans les EHPADs, enfants ou adultes handicapés ou hospitalisés) de ressentir du bien-être, de la relaxation ou de l'apaisement grâce aux expériences multisensorielles qu’elle permet de vivre.



La solution VirtySens est innovante dans son aspect immersif plus poussé (4 sens + 360°) par rapport aux solutions existantes sur le marché du bienêtre et par son adaptabilité à différents publics (mobiles/immobiles, lit/fauteuil/debout).



La filière silver économie régionale peut déjà compter sur plusieurs succès d’entreprises parmi lesquelles :



MON QUALITICIEN

Initialement développée avec des EHPAD, l’application « Mon Qualiticien » est une application multisupport (ordinateur, tablette et smartphone) permettant de digitaliser tous les aspects complexes liés à la gestion, la communication et au management qualité dans les établissements de santé.



La vocation de Mon Qualiticien : moderniser le pilotage des établissements de santé et accompagner les dirigeants d’établissements sociaux et médico-sociaux dans leur management de la qualité. Début 2020 la startup a levé 1 million d’euros.



NUTRIEARTH

Nutriearth développe des matrices alimentaires riches en nutriments utiles, de qualité, d’origine française, écoresponsables et adaptées aux besoins très spécifiques des seniors. Fondée fin 2017, la start-up s’appuie sur le dépôt de plusieurs brevets auprès de l’INPI et au niveau mondial pour lancer la commercialisation d’une première gamme d’ingrédients fonctionnels sur le marché de la nutrition-santé animale.



La startup a mis au point des méthodes et process de production innovants optimisant le potentiel nutritif des produits de consommation courante via une faible intégration de leurs ingrédients fonctionnels. En 2021, la startup annonce le succès d’une levée de fonds de Serie A de 3 millions d’euros.



UNAIDE

Unaide propose un écosystème global pour le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, en hybridant aide humaine et technologie. La start-up a développé « Unaide Connect », une plateforme digitale de coordination qui facilite la communication entre assistantes de vie, familles et les équipes d’Unaide.



Elle propose également « Clara », le premier aidant technologique capable de prendre le relais des aidants professionnels et familiaux pour assurer la sécurité et la sérénité de tous 24h/24 et sans rien à porter sur soi. La startup a accueilli IRCEM Prévoyance à son capital au cours de l’année 2020.









