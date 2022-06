Article publié le 09/06/2022 à 05:16 | Lu 70 fois Arabie Saoudite : un milliard de dollars par an d'investissements dans les gérosciences





L’Arabie saoudite vient d’annoncer la création de la fondation Hevolution, la plus importante organisation au monde dédiée à la recherche fondamentale sur la biologie du vieillissement. L’idée ? Etendre la durée de vie de l’être humain en bonne santé. Et pour ce faire, cette structure à but non lucratif bénéficiera d’un budget d’un milliard de dollars par an.

Comme de nombreux pays, l’Arabie Saoudite vieillit. Même si sa situation démographique reste loin de celle de l’Europe, des Etats-Unis, de la Chine ou du Japon.



Pour autant, bien conscient de cette évolution démographique, les Saoudiens viennent de créer la fondation Hevolution qui vise à étendre la durée de vie en bonne santé de l’être humain.



Comment ? Avec le développement des gérosciences, une discipline scientifique relativement nouvelle qui recherche des solutions pour ralentir le vieillissement et les maladies chroniques et/ou celles liées à l’âge -cancer, diabète, Alzheimer, etc.



Son budget ? Un milliard de dollars par an sans limitation de durée. Ce qui en fait tout simplement le plus gros budget au monde en la matière. Pour rappel, l’Institut national américain sur le vieillissement n’est subventionné qu’à hauteur de 325 millions de dollars par an. Soit trois fois plus pour Hevolution !



Dans un premier temps, les études vont porter sur la metformine, un antidiabétique qui semble également agir contre le vieillissement. Plus concrètement, les essais se concentreront sur les capacités de la molécule à retarder l’apparition de diverses pathologies liées au vieillissement. En effet, des études récentes semblent montrer que les diabétiques de type II qui prennent ce médicament vivraient en moyenne plus longtemps que des personnes en bonne santé. Affaire à suivre donc…









Dans la même rubrique < > Activité physique adaptée en cas de cancer : l'expertise de l'Institut Curie Lyon : Parkinson en action le 18 juin prochain