Article publié le 05/10/2022 à 01:00 | Lu 126 fois Application Ecowatt : pour une consommation responsable de l'électricité





Alors que la consommation d'électricité s'annonce tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt a été conçu pour permettre à chacun d'agir sur sa consommation d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure hivernale. À quel moment devez-vous réduire votre consommation, faut-il débrancher vos appareils électriques ? Le site internet MonEcoWatt, bientôt décliné en application, vous accompagne dans cette démarche. Explications avec Service-Public.fr.





Déjà disponible depuis plusieurs années dans certaines régions de France avec le site internet MonEcoWatt (Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur), ce service va être étendu d'ici le début de l'hiver à l'ensemble du territoire à travers une application.







Il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter leur consommation, et plus particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (notamment dans les tranches horaires 8 heures-13 heures et 18 heures-20 heures). C'est la seule solution, selon RTE, d'éviter les délestages.



Parmi les



À savoir : à partir de prévisions établies par RTE sur la consommation d'électricité, chaque journée est classée selon un code couleur :

- vert : niveau de consommation « raisonnable » ;

- orange : consommation « élevée » ;

- rouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de coupure d'électricité ».



Le site Ecowatt propose par ailleurs un système d'« alertes vigilance coupure » pour vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique et de potentielles coupures de courant dans votre région.



