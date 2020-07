Article publié le 03/07/2020 à 02:00 | Lu 93 fois Apple watch : 7 choses à savoir sur watchOS 7





Suivi du sommeil, rappel de laver les mains – les fonctionnalités de watchOS 7 pour l’Apple Watch vont dans tous les sens. Le partage du cadran de la montre, la traduction et les itinéraires cyclables ajoutés à Maps arrivent également sur le portable d’Apple – et la montre la plus populaire au monde – tandis que la confidentialité occupe une place centrale.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine “Nous sommes stimulés par l’impact positif qu’Apple Watch a sur nos clients et sommes ravis de proposer de nouveaux outils significatifs qui soutiennent leur santé, leur forme physique et leur bien-être”, a déclaré Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple, lors de son discours d’ouverture de la WWDC. Espérons-le, Jeff. Cette mise à jour du système d’exploitation devrait arriver en septembre.



Wash OS ?

En cas de seconde vague de Covid-19, et contre les germes en général, votre smart Watch Apple utilisera ses capteurs de mouvement, son microphone et l’apprentissage automatique sur l’appareil pour détecter automatiquement les mouvements et les sons de lavage des mains. Original…



Elle va alors lancer un compte à rebours de 20 secondes, et si l’utilisateur termine tôt, il sera invité à continuer de se laver. Elle vous rappellera même de laver vos mitaines sales lorsque vous rentrerez à la maison.



L’application Santé sur iPhone affichera la fréquence et la durée du lavage des mains, ainsi que des informations sur l’importance du lavage des mains. Apple affirme que les sons utilisés pour détecter le lavage des mains ne sont pas automatiquement enregistrés ou sauvegardés par l’application Health ou Apple Watch. On va dire qu’on le croit.



Rave OS : entraînement et application de fitness

Workout est l’une des applications les plus populaires sur Apple Watch, et watchOS 7 propose quatre nouveaux types d’entraînement pris en charge par la fréquence cardiaque et des algorithmes de mouvement personnalisés : Core Training, Dance, Functional Strength Training et Cooldown.



Pour capturer correctement l’effort calorique de la danse, l’Apple Watch utilise une fusion de capteurs avancée, combinant les données du capteur de fréquence cardiaque et les entrées de l’accéléromètre et du gyroscope, pour mesurer les différents mouvements du corps à bras typiques de la danse. Apple dit que cela a été testé avec “quatre des styles de danse les plus populaires pour l’exercice”: Bollywood, danse cardio, hip-hop et latin.



L’application d’activité repensée sur iPhone, maintenant appelée Fitness, fournit un vision rationalisée des données, y compris l’activité quotidienne, les entraînements, les récompenses et les tendances d’activité sur un onglet, et le partage d’activité et les compétitions d’activité sur un autre.



Face OS : partager des cadrans de montres

Apple pense que les visages sont au cœur de l’expérience de la montre connectée, fournissant aux clients des informations précieuses en un coup d’œil et la possibilité de personnaliser leur Apple Watch.



WatchOS 7 offre de nouvelles façons de découvrir et de partager des combinaisons uniques pour configurer complètement le cadran de la montre en fonction de toute activité ou style de vie, du nouveau parent à l’amateur de surf, au joueur de tennis ou au photographe.



Des façades de montres personnalisables, y compris des complications, peuvent être partagés via Messages ou Mail, et découverts via l’App Store ou même à partir de liens via des sites Web et des réseaux sociaux.



Les derniers exemples incluent Chronograph Pro avec un tachymètre pour calculer la vitesse en fonction du temps parcouru sur une distance fixe, des Photos avec des filtres et un cadran virtuel X-Large permet désormais d’ajouter une grande complication.



Sleep OS : suivi du sommeil

L’Apple Watch introduit enfin le suivi du sommeil, en fournissant des outils pour aider les utilisateurs à dormir suffisamment, à se coucher à l’heure et à créer une routine avant le coucher pour atteindre leurs objectifs de sommeil.



Grâce à la détection des micro-mouvements de l’accéléromètre de la montre, qui signale la respiration pendant le sommeil, l’Apple Watch saisit maintenant quand le porteur dort et quel est son sommeil.

Le matin, le porteur visualisera son sommeil de la nuit précédente, y compris les périodes de réveil et de sommeil. Ils verront également un graphique montrant leur tendance hebdomadaire de sommeil.



Selon l’American Academy of Sleep Medicine, une routine au coucher aide le corps à se préparer au sommeil. Pour soutenir cela, Wind Down permet aux utilisateurs d’Apple Watch et d’iPhone de créer une routine personnalisée avant de se coucher, y compris via la configuration d’une scène spécifique dans l’application Home, l’écoute d’un paysage sonore apaisant ou l’utilisation d’une application de méditation préférée.



En mode veille, l’Apple Watch active Ne pas déranger et assombrit automatiquement l’écran pendant la nuit. Pour aider les utilisateurs à se réveiller, l’Apple Watch propose une alarme haptique silencieuse ou des sons doux, tandis que l’écran de réveil affiche le niveau actuel de la batterie.



Selon le comportement de charge personnel, si la batterie est trop faible dans l’heure qui suit l’heure du coucher, l’Apple Watch rappellera aux utilisateurs de la charger avant de dormir. Les données de sommeil sont censées être cryptées sur l’appareil ou dans iCloud avec synchronisation iCloud.



Les mises à jour de l’application OS : Noise

Après l’introduction de l’application Noise dans watchOS 6, qui mesure les niveaux sonores ambiants et la durée de l’exposition, watchOS 7 ajoute un support supplémentaire pour la santé auditive, avec des notifications audio pour les écouteurs.



Les utilisateurs peuvent désormais comprendre à quel point ils écoutent les médias avec leurs écouteurs à l’aide de leur iPhone, iPod touch ou Apple Watch, et quand ces niveaux peuvent avoir un impact sur l’audition au fil du temps.



Lorsque l’écoute totale avec des écouteurs a atteint 100% du volume d’écoute hebdomadaire, l’Apple Watch envoie une notification au porteur.



Ce total est basé sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquelles, par exemple, une personne peut être exposée à 80 décibels pendant environ 40 heures par semaine sans impact sur les capacités auditives.



Map OS : Cyclisme et traductions

Les itinéraires à vélo seront bientôt disponibles directement au poignet. Les cartes pourront indiquer quand descendre du vélo et marcher, ou prendre les escaliers pour gagner du temps. Le porteur peut choisir un itinéraire qui évite les collines escarpées, arrive à destination le plus rapidement ou emprunte le chemin le plus direct.



Siri traduira également différentes langues. La dictée est gérée sur l’appareil via Apple Neural Engine. Apple Watch prend désormais en charge Annoncer les messages avec Siri. L’application Shortcuts est également disponible sur Apple Watch.







