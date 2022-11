Appel à projets CNSA, de la participation des ainés au fonctionnement des structures où ils vivent Vingt ans après la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la participation des personnes au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux reste à conforter. Le récent rapport « Experts, acteurs, ensemble... pour une société qui change » a ainsi réaffirmé la nécessité de reconnaitre les savoirs expérientiels des personnes.







Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) souhaite faire émerger des dispositifs innovants de participation qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées en perte d’autonomie vivant en établissement.



A ce titre elle vient de lancer un appel à projets intitulé « La participation des personnes vivant en établissement : relever le défi de l’effectivité » ouvert jusqu’au 24 février 2023.



Plus concrètement, cet appel à projets s’inscrit dans la continuité de celui lancé en 2021 qui portait sur la participation des personnes accompagnées par des services à domicile.



Les projets soutenus devront concevoir, expérimenter et évaluer de nouvelles formes de participation et de représentation des ainés en perte d’autonomie vivant en établissement.



Dans la pratique, l’association des personnes et de leurs proches aidants à la gouvernance de ces structures doit permettre de prendre en compte leurs savoirs, leur expérience et leurs aspirations et notamment de construire des axes d’amélioration du service rendu.



Par cet appel à projets, la CNSA espère :

• Soutenir la transformation de l’offre médico-sociale pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap ou âgées en perte d’autonomie vivant en établissement.



• Valoriser la participation des personnes comme levier d’amélioration continue de la qualité.



• Promouvoir la création d’espaces d’échanges constructifs entre les personnes accompagnées, leurs proches aidants, et les professionnels en établissement.



• Tirer les enseignements d’expérimentations évaluées dans leur mise en œuvre et leur impact.



Les résultats des projets seront présentés lors de séminaires de restitution, et mis en ligne sur le site de la CNSA.



Comment participer ?

Les porteurs de projet (personnes morales) sont invités à déposer leur dossier entre le 12 janvier et le 24 février 2023 Soutien à la recherche et à l’innovation ».



La CNSA organise un webinaire d’information sur cet appel à projets le 12 janvier 2023 de 14h à 16h30. Elle y présentera ses principales attentes et répondra aux questions des futurs candidats. Les personnes souhaitant participer doivent s’inscrire impérativement avant le 6 janvier 2023 en remplissant le formulaire.



