Apéritifs : buvez et mangez français, quand le made in France s'invite dans les réfrigérateurs

Sortir des produits issus des grands groupes de l’agro-alimentaires et adopter la production de petits artisans français, voilà ce que nous vous proposons aujourd’hui pour vos apéritifs improvisés. Buvez français, mangez français, ne pas oublier ces conseils pour les fêtes de fin d’année.

Le point commun entre toutes ces créations est une certaine originalité qui les démarque des fabrications industrielles. Nous pourrons ainsi remplacer les chips grasses et trop salées par des Brewsticks.



Fabriqués à Paris, ces bâtonnets apéritifs sont conçus à partir de la pulpe de céréales issue du brassage de la bière. Riches en fibres ces résidus constituent une excellente base de protéines pour la confection de ces sticks ; six recettes sont proposées : Spicy de tomate, Weed de breizh, Black de sésame, Coco de curry, Pink de poivre et Pickle de France. Ces bâtonnets apéritifs sont vendus 2,50 euros le sachet de 50gr.



Avec les tonics La French, nous sommes en plein dans le domaine des cocktails ou des longs drinks traditionnels. Créées en 2017, ces boissons gazeuses sont en effet les partenaires obligés des soirées festives. Trois parfums sont pour l’instant proposés : le classique Tonic, un Ginger Beer et une version aux agrumes. Les saveurs préférées des amateurs de cocktails. Produits à La Baule, les boissons gazéifiées la French sont vendues à partir de 1,87 euros la bouteille de 1 litre.



Des cocktails tout prêts, voilà la proposition de la maison Ousia. Tout prêt mais sans alcool. Soulignant que prendre un apéro entre amis ne signifie pas forcément s’alcooliser, Ousia s’adresse à tous ceux qui ne peuvent pas consommer d’alcool ou ne désirent pas en consommer. Pour l’instant c’est une gamme de quatre cocktails qui est proposée.



Dans le G&Tonic, on retrouve bien sur le parfum du genièvre et du citron vert qui rappelle le classique gin/tonic, le Rumcito nous replonge dans l’ambiance festive des caraïbes avec une dominante de gingembre et de citron vert légèrement gazéifié. D’Italie, c’est un Spritz qui marie avec délicatesse les agrumes et la gentiane, douceur et amertume se mélangent avec gourmandise. Enfin, le Green Spirit fait preuve d’originalité en associant le maté, le houblon et l’agave. Autant d’ingrédients qui constituent un long drink rafraichissant.



Toujours Made in France, la vodka Guillotine propose depuis 2016 des vodkas premium élaborées à partir de raisins champenois (pinot noir, pinot meunier et chardonnay). Pour l’instant trois vodka sont inscrites au catalogue de Guillotine : l’Originale, une vodka blanche ; l’Heritage vieillie en fût de chêne ce qui lui apporte sa couleur ambrée et la Vodka au caviar Petrossian. Autant de produits qui bénéficient du label Origine France Garantie. Des vodkas vendues respectivement 45, 65 et 190 euros la bouteille de 70 cl.



Quittons le domaine des apéritifs pour celui de la confiserie de tradition. La France et ses villes de province ont le charme de proposer chacune une spécialité gourmande : les Bêtises de Cambrai, les Bergamotes de Nancy, les Berlingots, le nougat de Montélimar, les calissons d’Aix participent ainsi à un tour de France de la confiserie.



La Maison le Petit Duc fait rentrer la ville de Saint-Rémy-de-Provence dans ce circuit de la gourmandise avec des calissons d’une extrême finesse.



Restons dans la sucrerie avec la maison Kook’s qui propose une pâte à gâteaux secs toute préparée et qui a la curiosité de pouvoir être dégustée crue ou cuite. Il s’agit en fait d’une pâte à cookies qui est déclinée en quatre variétés : chocolat, praline, spéculos et peanuts butter. Un produit original qui se consomme comme une glace. Un produit français très inspiré des Etats Unis.



