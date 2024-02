Antibiotiques : comment les utiliser de manière efficace ? Santé Publique France diffuse une campagne de sensibilisation afin de vous informer du bon usage des antibiotiques. Le slogan est « Les antibiotiques : bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser ». Il est notamment rappelé, dans le cadre de cette campagne, que ce type de médicaments n'est efficace qu’en cas de maladies bactériennes.







Les antibiotiques sont notamment utiles pour lutter contre : une cystite ; une pneumonie bactérienne ; une angine bactérienne (afin de savoir si vous souffrez d’une angine d’origine bactérienne, vous devez effectuer un Trod, autrement dit un test rapide d'orientation diagnostique) ; une méningite bactérienne.



Ils sont en revanche inefficaces contre les maladies d’origine virale telles que : la rhinopharyngite, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte ; la grippe ; la bronchite aiguë ; l'angine virale.



À noter : lorsque vous souffrez d'une infection virale, les antibiotiques ne permettent pas de soulager votre fièvre, votre toux, vos maux de tête, vos troubles digestifs ou vos courbatures.



D’autres types de médicaments sont conseillés pour adoucir ces symptômes, par exemple le paracétamol pour la fièvre et les courbatures. Le plus souvent, votre système immunitaire est capable de combattre seul les virus fréquents durant l’hiver.



La guérison survient naturellement en 1 à 2 semaines. En cas de persistance ou d’aggravation des symptômes, il est toutefois recommandé de consulter votre médecin.





Les habitudes à adopter pour préserver l’efficacité des antibiotiques



Santé publique France signale que l’utilisation répétée et inadaptée des antibiotiques a favorisé l’apparition de bactéries devenues résistantes à ce type de médicaments, ce qu’on appelle l’antibiorésistance.



Des bactéries ont pu développer des mécanismes de défense, qui diminuent ou annulent l’action des antibiotiques les combattant. Certaines infections deviennent donc de plus en plus difficiles à soigner.



Pour lutter contre le développement des résistances bactériennes et préserver l’efficacité des antibiotiques, il est nécessaire d'utiliser ceux-ci uniquement sur prescription médicale.



Puis, si votre médecin vous prescrit un traitement par antibiotiques, il est notamment important de :

respecter la dose, la fréquence des prises et la durée de votre traitement antibiotique, en fonction de ce qui est mentionné sur votre ordonnance ;

ne pas donner vos antibiotiques à quelqu'un d'autre, car chaque traitement est prescrit pour un type précis d'infection et adapté à chaque personne ;

demander conseil à votre médecin traitant si vous pensez présenter un effet indésirable à votre traitement (éruption, nausées...) ;

ne pas réutiliser un antibiotique une fois le traitement terminé, même si vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux que vous avez eus précédemment.



Vous pouvez par ailleurs rapporter à votre pharmacien toutes les boîtes d'antibiotiques entamées ou non utilisées après la fin de votre traitement.



Article publié le 21/02/2024



