Annie Philippe, chanteuse culte yéyé à redécouvrir avec deux clips remasterisés dont Baby Love Annie Philippe, chanteuse et actrice culte des 60's et 70's, est enfin redécouverte pour le plaisir des fans de pop française et des "yéyé". Grâce à la chaine Youtube French Mademoiselles, on peut redécouvrir deux vidéos remasterisées : Baby Love, et Boeing Jet & Caravelle.







Aujourd’hui enfin réédités sur toutes les plateformes numériques et notamment Spotify où plus de 20.000 followers (c’est encore peu mais ça montre) la suivent déjà, les tubes d'Annie Philippe comme Baby Love, J'ai tant de peine, Ticket de Quai, Le Mannequin, retrouvent un nouveau public et nous replongent dans ces années phares.



Comme le rappelle Wikipedia, En 1969, on la vit faire de la figuration dans le scopitone d'Adieu jolie Candy de Jean-François Michaël. Elle tournera également dans certains concerts de Claude François avec qui elle eut une brève liaison. Dans les années 70, on la verra également apparaitre dans le magazine Lui et se mariera bien plus tard avec le cycliste Cyrille Guimard.



Figure culte de la pop à l'instar de Jacqueline Taïeb, Annie Philippe et sa voix acidulée font l’objet d’une réédition en japonais (qui sortira à l’automne 2023) et ses titres sont de plus en plus utilisés dans les publicités et les séries américaines.



Aujourd’hui encore, la yéyé-girl de 76 ans participe toujours à des talks-show radios et plus rarement se produit dans des clubs de jazz, rigole un peu d’être aujourd’hui célébrée de l’autre côté de l’Atlantique ou au Japon.



Comme elle a coutume de dire : «Si le succès c’est d’avoir eu tout ce que l’on désir, alors je n’ai pas véritablement connu le succès... Mais si le bonheur c’est d’aimer ce que l’on a, alors, j’ai réussi ! ».





Article publié le 17/07/2023 à 03:45 | Lu 112 fois



Dans la même rubrique < > Tenace : un très beau film sur Michael J. Fox et sa lutte contre Parkinson Sexygénaires : entretien avec le comédien Patrick Timsit