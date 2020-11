Animal Privé : le site Internet des ventes privées chiens et chats revient sur le marché

Si le nom vous semble familier, c’est normal. A l’origine, ce site Internet avait été lancé en 2014 puis racheté et relancé grâce à la start-up Emprunte Mon Toutou, une plateforme qui met en relation des propriétaires de chiens qui cherchent des solutions de garde avec des amoureux de chiens qui ne peuvent en avoir et qui souhaitent donner de leur temps…



Aujourd’hui donc, Animal Privé renaît de ses cendres pour à nouveau proposer des ventes privées à tous les propriétaires d'animaux de compagnie.



Sa mission ? Donner la possibilité aux amoureux d’animaux d’offrir à leurs protégés des produits qu’ils n’auraient peut-être pas pu s’offrir et de faire de bonnes affaires. Quant aux marques, elles peuvent écouler les stocks en surplus et éviter ainsi le gâchis. Bref, tout le monde y gagne.



Rappelons que d’une manière générale, les ventes privées sont des ventes éphémères ou événementielles à durée limitée de 1 à 2 semaines. Il s'agit généralement de vente de déstockage d'articles de marques avec une forte réduction de prix.



En l’occurrence, et comme sur tous les sites de ce genre, il est nécessaire de s’inscrire pour avoir accès aux ventes. Un système de parrainage est également à votre disposition.



Par ailleurs, il convient de souligner que le site s'engage à reverser tous les mois 1% de son chiffre d’affaires à une association différente de la protection animale.