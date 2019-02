Article publié le 18/02/2019 à 11:56 | Lu 151 fois Angleterre : elle fête ses cent ans avec deux strip-teasers ! Voici une petite information amusante et peu commune qui change un peu des news toujours un peu démoralisantes concernant les maisons de retraite. En effet, Doll Jenkins a célébré son centième anniversaire dans son établissement pour personnes âgées en présence d’un duo de strip-teasers !

Offrir un duo de strip-teaser à une jeune femme est devenue chose (presque) courante. Mais offrir ce type de prestation pour une femme centenaire, c’est nettement plus original !



C’est ce qui est arrivé vendredi dernier à Doll Jenkins, une Britannique qui vient de fêter son centième printemps et qui souhaitait pour l’occasion, la présence de deux jeunes messieurs en tenu légère, disons plutôt, en petite tenu !



Si jamais c’était un homme de cent ans qui avait demandé la même chose avec deux jeunes femmes, on imagine le torrent de reproches que l’on aurait eu sur les réseaux sociaux… Mais bon, ceci est une autre histoire.



Afin de faire plaisir à cette arrière-grand-mère, le personnel de la maison de retraite de Colchester (Essex) a donc fait appel à un duo de deux jeunes messieurs aux corps de rêve, seulement vêtus d’un petit pagne rouge laissant apparaitre devant les plaquettes de chocolat et derrière, les fesses musclées !



Manifestement, la vieille dame (six petits-enfants et dix arrière-petits-enfants et quatre arrière arrière-petits-enfants) a adoré la prestation ! Elle a d’ailleurs demandé quand les deux jeunes hommes allaient revenir !



Bien évidemment, comme chaque centenaire britannique, Doll Jenkins a également reçu la fameuse lettre de la reine d’Angleterre pour ce centième anniversaire. Mais bon, on imagine sans mal qu’elle a préféré la présence des jeunes messieurs…











