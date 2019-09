Article publié le 20/09/2019 à 09:18 | Lu 119 fois Angers : "En Mode Senior", toute la Silver Eco en quatre jours Cela fait des années qu’Angers travaille sur la thématique « seniors » et notamment sur l’intergénération, ville pilote en la matière. Aujourd’hui, la ville va encore plus loin en présentant la rencontre « En Mode Senior » du 1er au 4 octobre 2019 au Centre de Congrès d’Angers. Pour tout savoir sur l’avenir du marché des seniors.





Ainsi, « En Mode Senior » accueillera aussi bien le grand public les 1ers et 2 octobre que les professionnels du 2 au 4 octobre. L’idée de cette rencontre ? D’une part, découvrir les avancées technologiques et scientifiques en matière de soins et de maintien à domicile.



D’autre part, échanger autour des besoins des seniors, des enjeux qui entourent le « Bien vieillir » et de l’éthique liée à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Et enfin, construire ensemble la ville intelligente de demain : plus inclusive et adaptée aux seniors pour garantir leur autonomie et faciliter leurs déplacements.



Cet évènement permettra, plus globalement, de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les regards et expériences sur les thématiques abordées.



Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants.



Rappelons que pour la Région des Pays de la Loire, la Silver Économie est un marché prioritaire avec la structuration du marché et l’aide aux entreprises notamment grâce à l’offre de services « Pays de la Loire Silver Eco » ; l’accompagnement des territoires pour valoriser l’accueil de leurs aînés ; la recherche appliquée et l’innovation ; la formation dans le champ de l’aide à la personne.



Le territoire régional est déjà à la pointe en matière de recherche et d’innovation : le CENTICH et le centre de basse vision de la mutualité d’Anjou Mayenne en sont de parfaites illustrations. La CCI, le Gérontopôle, réseau des acteurs des Pays de la Loire du « Bien vieillir », et le Living Lab du CHU d’Angers permettent d’afficher un savoir-faire régional en matière de santé, de services gérontologiques et technologiques.



Porté par Destination Angers et le CENTICH, co-organisé avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville d’Angers, Angers Loire Développement (ALDEV), Solutions&Co, le Gérontopôle des Pays de la Loire, la Chambre de Commerce et d’Industrie et le CNFPT, il est soutenu par la Ville d’Angers, Angers Loire Métropole, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et le Conseil Régional des Pays de la Loire.



