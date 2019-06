Article publié le 13/06/2019 à 01:00 | Lu 58 fois Andie MacDowell, 61 ans, égérie de la marque Un Jour Ailleurs L’actrice et mannequin américain Andie MacDowell, 60 ans, qui a longtemps été l’un des « visages » de L’Oréal, devient cette année, l’égérie de la marque de vêtements féminins Un Jour Ailleurs.

Andie MacDowell, on l’oublie souvent, a commencé sa carrière comme mannequin à l’âge de 25 ans au sein de l’agence Elite, avant de passer devant la caméra.



On la verra tout d’abord dans le fameux Greystoke avec Christophe Lambert, puis dans Sexe, mensonge et vidéo, puis dans Greencard avec Gérard Depardieu, mais également dans Un jour sans fin ou Quatre mariages et un enterrement dont elle sera aussi l’une des actrices « phares » dans le remake qui va sortir cette année pour la télévision.



Cette mère de trois enfants est originaire de Caroline du Sud. Elle a longtemps été l’un des « visages » de L’Oréal. Aujourd’hui, sexy sexagénaire, elle reprend le chemin des studios et devient l’égérie de la marque de vêtements féminins Un Jour Ailleurs.



Comme elle aime le rappeler : « j’ai appris à m’habiller à Paris, à 20 ans, quand j’y travaillais comme modèle. Les vêtements de cette marque française me rappellent le raffinement des Parisiennes ».











