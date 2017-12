Article publié le 05/12/2017 à 01:00 | Lu 213 fois Ammy Générations : site pour promouvoir les rencontres intergénérationnelles De plus en plus de sites Internet (ou d’applications) tentent de favoriser les relations intergénérationnelles. Et c’est une bonne chose d’ailleurs. L’un des derniers en date à arriver sur ce secteur ? Ammy Générations, qui s’annonce comme un site de « rencontre sociale entre jeunes et retraités ». Détails.

« Au départ, nous avons cherché une solution pour soutenir le travail des aidants, des soignants et des professionnels de santé dans leurs actions de prévention et de maintien de l'autonomie. Avec Ammy, nous voulions aller plus loin avec l'idée de créer un réseau social solidaire » explique Fabien Ramperez, fondateur de la start-up Appliserv à l’origine de ce nouveau support.



Dans la pratique, Ammy Générations s’annonce donc comme étant « la première plateforme éthique de services entre générations ». Comment ça fonctionne ? C’est assez simple… En trois clics vous tombez sur l'annonce d'un senior ou d'un étudiant qui cherche à partager sa passion de la cuisine japonaise, un trajet en voiture, à tondre sa pelouse...



Idem. En trois clics, vous pouvez poster une offre de baby-sitting, de chambre à louer ou proposez vos services de présence à domicile. La mise en contact se fait près de chez vous, grâce à un outil de géolocalisation. Les services peuvent être gratuits, rémunérés ou contre échange d'autres services.



« Les échanges et sorties favoriseront le rôle social du retraité, lui permettant de rendre, à son tour des services à d'autres personnes à moindre coût. Tout en contribuant au maintien à domicile, en bonne forme, le plus longtemps possible, retardant ainsi son institutionnalisation » poursuit Fabien Ramperez.



A terme, cette plateforme espère devenir « la » communauté dédiée au bien vieillir, à la lutte contre la solitude et plus généralement au mieux vivre ensemble pour toute personne isolée par l'âge, par un handicap moteur ou cognitif ou par une perte d'autonomie. Elle annonce 350 d'inscrits actuellement. Seul le développement des participants fera que ce réseau se développera. Ou pas.



Point important : aucun revenu n'est envisagé via de la publicité ou par l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Seule une faible cotisation sera facturée aux utilisateurs d'Ammy Générations : 18 euros TTC par an, soit 1,50 euros par mois. Reste à savoir si les internautes sont prêts à payer. Rien n’est moins sûr…



www.ammygenerations.fr