Article publié le 02/10/2020 à 01:00 | Lu 68 fois Amazfit Band 5 : quinze jours d'autonomie pour ce bracelet connecté





Amazfit dévoile le dernier-né de sa ligne de wearables, le bracelet connecté Amazfit Band 5. Il dispose non seulement de toutes les fonctionnalités d’un bracelet connecté, d’Alexa, mais également d’un assistant complet de suivi santé.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Il affiche par ailleurs un poids plume de 12 g hors bracelet. Outre sa connexion Bluetooth 5.0, et ses technologies d’économie d’énergie élaborées par Huami, Amazfit Band 5 est compatible Alexa et équipé d’une batterie de 125 mAh qui lui assure une autonomie de plus de 15 jours en utilisation classique et d’environ 3 mois en veille.



Bien que n’étant pas un dispositif médical, Amazfit est équipé de Huami BioTracker 2, un capteur optique PPG de 2e génération ultra-précis, capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu, y compris au repos, et les zones de fréquence cardiaque. Avec son alerte en cas de d’activité cardiaque trop élevée, ce biocapteur se positionne comme le plus complet et le plus précis jamais développé par Huami.



La fonction avancée OxygenBeats permet à Amazfit Band 5 de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang grâce au moteur d’intelligence artificielle dédié mis au point par Huami. Avec un taux d’erreur moyen de seulement 1,67%** comparé aux résultats des analyseurs d’oxygène professionnels,



OxygenBeats affiche une précision supérieure à celle de la plupart des bracelets oxymètres connectés.



