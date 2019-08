Amantine : un nouveau service d'assistance personnalisé dédié aux aidants familiaux

« S’occuper de ses parents en perte d’autonomie est devenu un véritable parcours du combattant et malheureusement une situation de plus en plus répandue, particulièrement pour les femmes. En lançant Amantine, nous visons à accompagner ceux qui aident mais ne savent pas vers qui s’orienter en apportant notre expertise à travers un service innovant » explique Bérangère Penaud, co-fondatrice et présidente d’Amantine.



Et de poursuivre : « nous entendons ainsi soulager les aidants tout en sensibilisant les entreprises (services RH, comité d’entreprise,…) et les acteurs publics à la nécessité d’adopter une nouvelle démarche pour appréhender cet enjeu »



Dans la pratique, il faut s’inscrire -gratuitement- sur le site Amantine.fr, chaque aidant peut accéder à une information en fonction de sa situation.



Si ce dernier se sent perdu ou débordé dans son quotidien, il peut à tout moment prendre rendez-vous sur le site avec un assistant personnel, disponible pour répondre à ses besoins : recherche d’informations spécifiques, de prestataires, d’aides financières, de solutions de répit, d’assistance administrative…



Cet assistant, qui s’annonce comme un « expert de la prise en charge de la fragilité », évalue dans un premier temps par téléphone la situation et les besoins du couple aidant/aidé (analyse de l’autonomie de l’aidé, situation de l’aidant, proximité géographique, situation financière, …).



Suite à l’évaluation, le site transmet sous 24h un plan d’aide personnalisé, partageable avec la famille, intégrant une restitution de l’évaluation et des préconisations (aide financière éligible, liste des types de prestataires nécessaires, planning adapté d’intervention à domicile, recommandation d’établissements, estimation budgétaire des missions d’aide, aménagement et sécurité du domicile, soutien aux aidants et lien social,,…).



Par ailleurs, sur la base de son plan d’aide personnalisé, l’aidant peut solliciter son assistant personnel pour rechercher des prestataires (2.500 en « catalogue ») et amorcer les démarches administratives. Reconnu comme « service à la personne », la solution proposée par Amantine est accessible à partir de 49 euros et bénéficie d’une défiscalisation à hauteur de 50%.