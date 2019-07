Article publié le 04/07/2019 à 03:44 | Lu 229 fois Altivie : un portail pour simplifier le maintien à domicile des ainés Altivie s’annonce comme le premier portail conçu pour prendre en charge l’ensemble des besoins liés à la perte d’autonomie, en particulier liée à l’âge : de l'évaluation du besoin jusqu’à la livraison et l’installation au domicile du bénéficiaire des solutions nécessaires. L’idée ? Permet de réaliser en quelques clics l’ensemble des démarches. Explications.

La recherche de services de santé à domicile, de solutions d’équipements techniques ou encore de services d’aide à la personne pour un maintien à domicile peut s’avérer très compliquée… De fait, l’offre est très souvent dispersée et de plus, mal documentée.



Isolés et en recherche pressante d’informations, près des trois-quarts (72,5%) des patients et des aidants jugent qu’ils sont insuffisamment informés sur les dispositifs d’aide et de prise en charge. Face à ce besoin, le prestataire de santé à domicile Orkyn vient de lancer Alltivie, qui s’annonce comme étant « le premier portail Internet qui simplifie le bien vivre à domicile ».



Dans la pratique ce site vise à simplifier l’accès aux solutions en accompagnant le senior ou son aidant à toutes les étapes :

1. Evaluation des besoins grâce à un questionnaire de cinq minutes qui permettra de donner des recommandations personnalisées et de faire des propositions adaptées, pièce par pièce selon le profil de l’utilisateur

2. Proposition d’une sélection d’équipements et de matériels médicaux pour répondre à chaque besoin identifié

3. Conseils sur les services à la personne, les aménagements du domicile les plus utiles et leur financement

4. Réponse téléphonique, email, ou chat (ou encore chatbot pour les adeptes de l’intelligence artificielle) pour répondre à toutes les questions

5. Paiement en ligne sécurisé, et proposition éventuelle de tiers payant en lien avec la sécurité sociale et la mutuelle.

6. Livraison à domicile ou dans votre pharmacie de proximité



Par exemple, le client peut être guidé sur le choix entre une canne et un déambulateur, demander la livraison d’un lit médicalisé, rechercher un artisan pour modifier l’accès à la douche, obtenir des d’informations sur les aides financières possibles.



De plus, assure le communiqué, chacun des produits ou solutions proposés a été sélectionné et testé par des experts du maintien à domicile. L’utilisateur est guidé dans la réponse à ses besoins soit par une recherche par moment de la journée, soit par pathologie. Le portail se veut simple et intuitif pour aider le senior et ses proches à dédramatiser ce moment de l’équipement du domicile, et simplifier l’accès à une offre large et répondant à chaque besoin.











