Article publié le 27/09/2021 à 03:00 | Lu 214 fois Alogia : un concept intéressant pour lutter contre la précarité des anciens





Pendant que le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures pour renforcer la branche dédiée à l’autonomie et que la loi Climat et Résilience vient d’être promulguée, Alogia Groupe propose un service de diagnostic permettant aux personnes âgées de vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé, tout en leur redonnant du pouvoir d’achat, de la liberté et de la dignité.

L’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie ainsi que l’amélioration de la performance énergétique du logement peuvent jouer un rôle central dans la préservation du capital santé des seniors. C’est donc pour permettre aux ainés de vivre dignement chez eux, qu’Alogia Groupe, en partenariat avec EDF, a mis en place ce qui s’annonce comme « le premier diagnostic d’ergothérapie et d’économies d’énergie ».



« Nous voulons tous vieillir chez nous. Mais il y a urgence à adapter les logements durablement si l’on veut tendre vers une société de la longévité, où il fait bon vivre et vieillir. En 2021, tout le monde parle du virage domiciliaire et c’est une bonne chose, mais ça ne suffit pas ! » indique Alexandre Petit, Président d’Alogia Groupe.



Et de poursuivre : « C’est cette conviction partagée avec le groupe EDF qui nous a poussé à trouver une réponse au parcours du combattant auquel sont confrontés les seniors pour vivre correctement chez eux. Il n’y aura pas de politique efficiente de maintien à domicile sans gestion de la dimension énergétique du logement. »



Plus concrètement, porté par des ergothérapeutes et des professionnels de santé diplômés d’état, le diagnostic ergothérapie et économies d’énergie offre aux seniors et à leurs aidants un accompagnement « deux en un ».



L’objectif de ce service étant de passer d’une logique curative à une logique préventive pour que la pression financière liée aux adaptations non programmées des logements qui repose sur les seniors ne soit pas un facteur aggravant dans les situations de fragilité.



En 2022, ALOGIA Groupe compte permettre à plusieurs dizaines de milliers de foyers de bien vieillir chez eux en adaptant leur logement et en adoptant les écogestes.







