Allocation journalière du proche aidant : dans certains cas, il est possible de la percevoir plus longtemps Le congé de proche aidant vous permet de cesser temporairement votre activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour vous occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Ce congé n’étant en règle générale pas rémunéré par votre employeur, vous pouvez percevoir une allocation journalière du proche aidant. Le nombre de jours pendant lesquels vous pouvez toucher cette indemnité sera prochainement rehaussé lorsque vous devez aider un nouveau proche. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/10/2024





À partir du 1er janvier 2025, lorsque vous aurez atteint cette limite des 66 jours vous pourrez percevoir l'AJPA pour à nouveau 66 jours au maximum si vous devez apporter votre aide à une nouvelle personne.



En prenant en compte tous les renouvellements possibles du droit à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, à compter du 1er janvier 2025 vous pourrez percevoir cette prestation au maximum pendant 264 jours durant votre carrière professionnelle.



L’allocation journalière du proche aidant est versée dans le cadre d’un congé de proche aidant, lui-même soumis à des limitations de temps. La durée maximale de ce congé est fixée par convention collective, accord collectif d'entreprise ou accord de branche étendu.



En l'absence d’une telle disposition conventionnelle, sa durée maximale est de 3 mois. Le congé peut ensuite être renouvelé, mais il ne peut pas, quoi qu'il en soit, être supérieur à 1 an sur l'ensemble de votre carrière.



La personne aidée peut notamment être :

un enfant dont vous assumez la charge ;

un de vos ascendants (parent, grand-parent…) ;

la personne avec laquelle vous vivez en couple ;

votre sœur ou votre frère ;

une personne en situation de handicap ou âgée avec laquelle vous vivez ou entretenez des liens étroits et stables.



Rappel



Depuis le 1er janvier 2024, le montant net de l’allocation journalière du proche aidant est de : 64,54 € par journée ;

32,27 € par demi-journée.



À noter



Vous ne pouvez pas percevoir l’allocation journalière du proche aidant plus de 22 jours par mois. Cette limitation continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2025.



