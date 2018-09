Article publié le 04/09/2018 à 01:00 | Lu 47 fois Allo ! Les halogènes, c'est terminé ! Trop gourmandes en énergie, les ampoules halogènes ne sont plus vendues depuis le 1er septembre 2018. Les stocks restant en magasin pourront néanmoins être écoulés.





Source Six ans après la fin des ampoules à incandescence, les ampoules halogènes sont interdites à la vente depuis le 1er septembre 2018 en France et dans toute l'Europe, en raison de leur trop grande consommation en électricité et de leur durée de vie inférieure aux produits concurrents. Les distributeurs pourront néanmoins écouler leurs stocks. Deux modèles ne sont pas concernés : R7s et G9.Les consommateurs sont invités à s'orienter vers les ampoules LED (« light-emitting diode » signifiant « diodes électroluminescentes ») et les ampoules fluocompactes (ou basse consommation). La durée des ampoules LED est communément estimée à 15.000 heures, mais elle peut aller jusqu'à 40.000 heures selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), contre 2.000 heures pour les halogènes et 8.000 heures pour les fluocompactes.L'Ademe précise que ces ampoules sont rentabilisées en moins d'un an, avec une efficacité énergétique supérieure d'un tiers à celle des fluocompactes.L'éclairage LED a toutefois suscité des mises en garde. Ainsi, en janvier 2017, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) alertait dans une étude sur les dangers de la lumière bleue sur la rétine.Le comité scientifique de la Commission européenne pour la santé a quant à lui appelé, en juin 2018, à « suivre attentivement » les effets à long terme de l'utilisation des ampoules LED dans la population, tout en indiquant qu'il n'y avait « pas d'évidence » d'effet néfaste direct des ampoules LED en utilisation normale.











