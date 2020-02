Article publié le 19/02/2020 à 10:09 | Lu 109 fois Allemagne : un hôtel récompensé pour sa construction "Travel for all" Voici un hôtel entièrement pensé pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et/ou âgée. De fait, l’hôtel Krupp de Bad Neuenahr au sud de Bonn (Allemagne) a été récompensé par le label qualité « Travel for All » (Voyage pour tous – sans obstacle) ; un concept qui permet à tous d’avoir accès à tous les services de l’établissement.





Dans ce contexte, on comprend l’importance des constructions et des bâtiments pensés en « barrier free » (sans obstacle) et/ou « universel design » (design universel).



Ces deux concepts, pour faire simple, permettent à tout le monde d’avoir accès à tous les services et toutes les pièces d’un établissement que l’on soit valide ou que l’on ait des problèmes de mobilité. De plus, si les choses sont « bien faites », cela ne doit pas se voir et doit être totalement intégré dans l’architecture d’origine afin de ne pas être stigmatisant.



Rares sont les hôtels qui sont totalement adaptés. D’où l’importance de les mettre en avant. C’est le cas de l’Hôtel Krupp de Bad Neuenarh au sud de Bonn qui vient de recevoir un trophée pour son accessibilité (porte plus large, rampe pour chaise roulante, poignée dans les salles de bain, etc.) et son approche Voyage pour tous. Cela permet d’accueillir les clients restrictions.



Un concept encore trop peu développé !

