Article publié le 11/02/2022 à 01:00 | Lu 367 fois Alimentation et diabète : comment adapter son régime ?





Une étude de Santé publique France en 2020 a montré que plus de 3.5 millions de français étaient concernés par le diabète. Parmi eux, plus d’un quart des patients traités avait plus de 75 ans. Voyons ensemble comment adapter son mode de vie et son régime alimentaire en fonction de cette pathologie.

Qu’est-ce que le diabète ?

Selon la description que donne l’Organisation Mondiale de la Santé, le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, ou que l’organisme n’utilise pas correctement celle qu’il produit.



L’insuline est une hormone qui stocke le glucose issu de l’alimentation dans les cellules de stockage. À l’inverse, en dehors des repas, le glucagon permet la libération de glucose dans le sang.



Le but est que la glycémie, le taux de sucre sanguin, soit stable, autour de 1g/litre, mais lorsqu’elle est au-delà de cette valeur, on parle d’hyperglycémie. Et pour la plupart des cas, c’est du diabète.



Il existe deux types de diabète :

• Le type 1 : il se détecte souvent à un jeune âge et est génétique ; le pancréas ne produit pas assez d’insuline. Les patients doivent régulièrement s’injecter de l’insuline.

• Le type 2 : il concerne surtout les personnes âgées. Plusieurs causes sont connues : cela peut être héréditaire, mais c’est souvent lié au mode de vie, au surpoids et à une mauvaise alimentation. On peut le reconnaitre grâce à certains symptômes spécifiques comme un amaigrissement inhabituel et rapide, des infections urinaires, une sensation de soif constante ou encore une insensibilité aux lésions.



Comme décrit sur l’article rédigé par le site



En effet, certains médicaments peuvent être prescrits, pour remplacer ou stimuler la production de certaines hormones, afin de prévenir ou au limiter les symptômes. La plupart des traitements sont faits à base d’insuline, qui varie selon le besoin de chaque patient.



Comment s’alimenter correctement quand on a du diabète ?

L’alimentation de chacun doit être variée et équilibrée, surtout à partir d’un certain âge. Mais les personnes atteintes de diabète doivent privilégier encore plus certains types d’aliments et en bannir d’autres de leur régime alimentaire, pour leur santé.



Voici une liste des aliments à privilégier pour les seniors diabétiques :

• Féculents (comme le riz, la semoule, les pâtes), de préférence complets ou semi-complets car ils facilitent l’absorption des glucides grâce aux fibres.

• Fruits et légumes, également riches en fibres, mais aussi en vitamines et minéraux.

• Légumineuses.

• Viandes, poissons ou œufs.

• Produits laitiers à consommer deux à trois fois par jour.



Le mode de cuisson et de préparation des repas a aussi son rôle à jouer pour les personnes diabétiques. En effet, en premier lieu, évitez un ajout trop important de matière grasse, en préférant une cuisson vapeur ou bien au four, en ajoutant un fil d’huile d’olive après la cuisson.



Pour les plats sucrés et les desserts, on peut en préparer tout en les adaptant au diabète en choisissant par exemple une farine complète et



Bien sûr, on évitera l’alcool, les aliments transformés et snacks trop sucrés ou salés. Enfin, une bonne hydratation est de mise, entre 1,5L et 2L par jour.



Le diabète, et surtout celui de type 2, touche la majorité des personnes âgées, il est donc important d’adopter une bonne hygiène de vie et surtout une alimentation saine le plus tôt possible. Selon la description que donne l’Organisation Mondiale de la Santé, le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, ou que l’organisme n’utilise pas correctement celle qu’il produit.L’insuline est une hormone qui stocke le glucose issu de l’alimentation dans les cellules de stockage. À l’inverse, en dehors des repas, le glucagon permet la libération de glucose dans le sang.Le but est que la glycémie, le taux de sucre sanguin, soit stable, autour de 1g/litre, mais lorsqu’elle est au-delà de cette valeur, on parle d’hyperglycémie. Et pour la plupart des cas, c’est du diabète.• Le type 1 : il se détecte souvent à un jeune âge et est génétique ; le pancréas ne produit pas assez d’insuline. Les patients doivent régulièrement s’injecter de l’insuline.• Le type 2 : il concerne surtout les personnes âgées. Plusieurs causes sont connues : cela peut être héréditaire, mais c’est souvent lié au mode de vie, au surpoids et à une mauvaise alimentation. On peut le reconnaitre grâce à certains symptômes spécifiques comme un amaigrissement inhabituel et rapide, des infections urinaires, une sensation de soif constante ou encore une insensibilité aux lésions.Comme décrit sur l’article rédigé par le site Farmaline , on peut traiter le diabète, bien que dans l'absolu, cette maladie soit à ce jour incurable.En effet, certains médicaments peuvent être prescrits, pour remplacer ou stimuler la production de certaines hormones, afin de prévenir ou au limiter les symptômes. La plupart des traitements sont faits à base d’insuline, qui varie selon le besoin de chaque patient.L’alimentation de chacun doit être variée et équilibrée, surtout à partir d’un certain âge. Mais les personnes atteintes de diabète doivent privilégier encore plus certains types d’aliments et en bannir d’autres de leur régime alimentaire, pour leur santé.• Féculents (comme le riz, la semoule, les pâtes), de préférence complets ou semi-complets car ils facilitent l’absorption des glucides grâce aux fibres.• Fruits et légumes, également riches en fibres, mais aussi en vitamines et minéraux.• Légumineuses.• Viandes, poissons ou œufs.• Produits laitiers à consommer deux à trois fois par jour.Le mode de cuisson et de préparation des repas a aussi son rôle à jouer pour les personnes diabétiques. En effet, en premier lieu, évitez un ajout trop important de matière grasse, en préférant une cuisson vapeur ou bien au four, en ajoutant un fil d’huile d’olive après la cuisson.Pour les plats sucrés et les desserts, on peut en préparer tout en les adaptant au diabète en choisissant par exemple une farine complète et remplacer le sucre classique par de l’érythritol, un polyol extrait de fruits comme le melon, la poire, et même les champignons. Cet ingrédient est un excellent allier pour les diabétiques car il évite tout impact sur la sécrétion d’insuline.Bien sûr, on évitera l’alcool, les aliments transformés et snacks trop sucrés ou salés. Enfin, une bonne hydratation est de mise, entre 1,5L et 2L par jour.Le diabète, et surtout celui de type 2, touche la majorité des personnes âgées, il est donc important d’adopter une bonne hygiène de vie et surtout une alimentation saine le plus tôt possible.









Dans la même rubrique < > Les bons glucides : tous les sucres ne sont pas forcément mauvais (livre-recettes) La nutrition du cerveau de Max Lugavere : mieux manger pour mieux penser (livre)