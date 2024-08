Alain Delon est mort Alain Delon, acteur emblématique du cinéma français et grande star internationale, s'est éteint. La nouvelle a été communiquée à l'AFP par ses trois enfants ce dimanche 18 Aout. Le décès de cet acteur de légende marque la fin d'une époque pour le cinéma français.



Né le 8 novembre 1935, Alain Delon a su, dès ses débuts, captiver l'attention du public par sa présence magnétique et son jeu d'acteur nuancé. Son parcours cinématographique a débuté dans les années 1950 et s'est étendu sur plusieurs décennies, lui valant une renommée qui a très largement dépassé les frontières de l'Hexagone.



La carrière d'Alain Delon fut jalonnée de collaborations avec des réalisateurs de renom tels que Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ou encore René Clément. Il a incarné avec brio des rôles diversifiés, allant du séducteur impénitent au gangster taciturne, en passant par des personnages plus complexes et tourmentés. Sa filmographie compte des chefs-d’œuvre incontestables comme "Le Guépard", "Rocco et ses frères" ou encore "Le Samouraï", films dans lesquels il a laissé une empreinte indélébile.



Au-delà de son talent d'acteur, Alain Delon était également reconnu pour son élégance naturelle et son style impeccable qui ont contribué à faire de lui une icône masculine. Sa silhouette élancée, souvent vêtue avec la plus grande attention aux détails, faisait de lui un modèle d'élégance à la française.



Son charisme ne se limitait pas aux plateaux de tournage ; il a également marqué les esprits par son amour de la France - il s'était engagé dans la Marine dès l'âge de 17 ans, par sa vie personnelle tumultueuse - jalonnée d'épreuves et de failles depuis son enfance, et par ses relations passionnées avec certaines des plus grandes actrices et icônes féminines de son époque comme Mireille Darc ou Romy Schneider. Malgré les controverses et les scandales qui ont pu émailler sa vie privée, Alain Delon restera dans la mémoire collective comme l'un des derniers grands séducteurs du cinéma français.



Le décès d'Alain Delon marque bien plus qu'une page qui se tourne : c'est un chapitre entier de l'histoire cinématographique française et européenne qui se clôt. Publié le 18/08/2024 à 08:01 | Lu 358 fois



La rédaction vous conseille < > Décès de l'actrice américaine Gena Rowlands à l’âge de 94 ans Patrice Laffont : l'iconique présentateur TV est mort