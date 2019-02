Article publié le 20/02/2019 à 13:03 | Lu 175 fois Akigora : une plateforme de mise en relation entre experts seniors et entreprises Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu de nouveautés en matière d’emploi senior et plus précisément en matière d’utilisation de leurs expertises. Un sujet en vogue il y a sept ou huit ans, mais qui avait disparu depuis quelques années. Aujourd’hui, l’expertise de seniors revient sur le devant de la scène avec la plateforme Akigora. Détails.

Pendant des années, l’expertise des salariés seniors et l’utilisation de cette expertise par les entreprises a été au cœur de l’actualité. C’était un phénomène très tendance et c’était un moyen, notamment, de pallier le manque de poste pour de nombreux quinquas au chômage qui pouvaient ainsi mettre leurs connaissances au service des autres, moyennant finance. Puis, le concept a peu à peu disparu des « radars ».



Il revient donc cette année avec la jeune société Akigora qui a mis en place une plateforme visant à faciliter les rencontres entre des personnes de plus de trente ans d’expérience (donc des quinquas et plus) et des start-up, PME ou grands groupes à la recherche d’une expertise métier concrète, qualifiée et immédiatement disponible.



Guillaume Mouzet, le fondateur de cette plateforme a débuté sa carrière comme ingénieur chimiste en Australie, dans le milieu du surf. Après avoir occupé plusieurs postes dans des cellules d’innovation en France et à l’international, il vit une expérience marquante. La société dans laquelle il travaille, monte en puissance grâce à l’accompagnement d’un ami retraité du chef d’entreprise.



Son expérience et ses conseils avisés permettent à l’entreprise d’être complètement repensée et redynamisée en quelques mois. Pour Guillaume, c’est une révélation. Comment trouve-t-on une personne aussi expérimentée si elle ne fait pas déjà partie de son entourage ?



Akigora était né. En mai 2018, il débute la création d’une plateforme qui met en relation des personnes de plus de 50 ans avec des entreprises à la recherche d’une expertise opérationnelle et poussée.



Aujourd’hui, cette plateforme revendique une cinquantaine d’experts qui accompagnent les entreprises sur la partie commerciale, sur les ressources humaines, mais aussi l’informatique ou le marketing. Si le devoir de transmission est bien souvent la première motivation de ces experts, le complément de revenu apporté par les différentes missions menées est un vrai atout.



« Nous prenons soin d’accompagner chaque expert de son inscription à sa mission, mais aussi chaque entreprise pour l’aider à trouver le meilleur profil possible. Ensuite, nous laissons les deux parties échanger et si la mission est validée, nous nous occupons de la gestion administrative pour qu’Experts comme entreprises restent 100% focus sur leurs objectifs premiers » précise Guillaume Mouzet.



Les tarifs journaliers démarrent à partir de 250 euros HT.











Dans la même rubrique : < > Selon la Drees, 10% des médecins libéraux cumulent emploi et retraite Suisse : favorise l'emploi des seniors pour pallier le manque de main d'oeuvre