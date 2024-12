Ainés et accidents domestiques : un véritable parcours du combattant administratif On le sait, chaque année, malheureusement, des milliers de personnes âgées -et des seniors- sont victimes de chutes qui vont bouleverser leur quotidien. Ces évènements, souvent graves, peuvent entrainer une perte d'autonomie qui va alors, nécessiter des aménagements urgents et spécifiques du logement. Si des aides financières comme MaPrimeAdapt’ existent pour un bon nombre de seniors éligibles, l’accès à ces dernières s’avère être un véritable parcours du combattant. Retour sur cet enjeu avec les portraits croisés de deux seniors bénéficiaires. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/12/2024

En 2022, selon la DREES, la mortalité due aux accidents a augmenté dans toutes les classes d’âge, notamment chez les plus de 85 ans.



Plus concrètement, cette hausse est due à une augmentation des chutes et des accidents domestiques. Qui concernent, en majorité, les ainés !



Après un accident domestique, la rémission est souvent difficile à cause d’équipements mal adaptés. Tel fut le cas pour Madame Schwirtz et Madame Ferret, toutes deux âgées de plus de 80 ans : « J’ai fait une chute en début d'année, et j’ai dû être hospitalisée. A mon retour, il ne m’était plus possible d'utiliser ma douche, très accidentogène » déclare Madame Schwirtz.



« Les fêtes de fin d’année 2023 se sont brusquement interrompues ; ma chute brutale dans l’escalier de ma maison nous a plongés dans une réalité tellement plus sombre : trois mois d’hospitalisation, neuf mois de kinésithérapie et une perte partielle de l’autonomie ! Des aménagements s’imposaient dans ma maison pour que je puisse y revivre » explique de son côté Madame Ferret.



Pour ces personnes âgées fragilisées, majoritairement féminines, l’accès aux aides financières est plus que difficile : les démarches administratives sont lourdes et compliquées, les critères d’éligibilité flous, les bons interlocuteurs difficiles à identifier et les délais de traitement longs.



Cette complexité et lenteur administrative décourage ces ainés déjà vulnérables, aggravant leur situation et les exposant à de nouveaux risques.



« J’entendais par ci, par-là que je pouvais accéder à des aides, mais je n’y comprenais rien. Je ne savais pas auprès de qui me tourner. J’ai regardé sur Google mais franchement c’était compliqué ! On me demandait de contacter soit mon département, soit un AMO soit un artisan. Bref, ça me paraissait tellement compliqué que j’ai repoussé jusqu’à ce que je réalise que pour mon quotidien ça devenait une question de santé voire de survie » développe encore Madame Ferret.



Dans ces situations, déléguer la tâche peut changer la donne. Des acteurs comme DOMetVIE proposent de prendre en charge les démarches afin d’accélérer, simplifier et sécuriser le processus administratif (simulateur en ligne ou directement en agence).







