Article publié le 08/03/2022 à 03:41 | Lu 2865 fois Aiguille en fête : matière(s) à voyager du 10 au 13 février 2022 à Paris





​Depuis près de vingt ans, le salon Aiguille en Fête est devenu « Le » salon de référence grand public du "faire soi-même 100% fil et aiguille". Du 10 au 13 mars 2022, il rev Expo Porte de Versailles qui une fois encore, va devenir la capitale de l’aiguille avec une nouvelle thématique : « matière(s) à voyager ».

Pendant quatre jours très intenses, les visiteurs pourront découvrir de nouvelles couleurs, de nouveaux tissus, de nouvelles matières, de nouveaux fils… Pour s’adonner à leur passion : la création textile ! Créer ses propres pièces, personnaliser ses vêtements… Tout le matériel pour être à la pointe de la mode se trouve sur le salon Aiguille en Fête.



À la fois grand marché du fil et véritable fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile, ce salon qui célèbre cette année ses quinze ans, propose plus de 600 m² dédié aux expositions textiles, dans les 200 exposants et des milliers de visiteurs !



Dédié aux travaux d’aiguille, le salon propose également plus de 1000 heures d’ateliers (pensez à vous inscrire dès maintenant). Les visiteurs, surtout des visiteuses d’ailleurs et pas mal de seniors, pourront s'exercer auprès de professionnels internationaux de renom qui leur transmettront leurs techniques et leurs savoir-faire. Elles découvriront également les nouvelles tendances du secteur.



A découvrir : des patrons créatifs et exclusifs pour tous les styles, des kits pour ré-enchanter l’univers de la couture, des laines et fils classiques ou fantaisie pour séduire un nouveau public, sans oublier tous les accessoires et matériels pour réaliser une pièce unique… Autant d’idées à piocher et à partager pour s’inspirer et créer soi-même avec goût !



Cette année, le hall 7.1 accueillera également un nouvel espace dédié au slowcraft ("artisanat lent" en français). Le slowcraft, c'est le DIY associé à l'art de vivre "slow life", où on prend du temps pour soi et pour profiter des petits plaisirs de la vie. Cet espace va donc regrouper des activités au tour de diverses thématiques comme le végétal, les perles, le scrapbooking, et la peinture ou encore la poterie.



De nombreuses autres animations sont prévues, notamment sous la forme de "bars", comme le Bar à patch, où vous pourrez réviser les bases du patchwork avec l'association France Patchwork, le Bar Cricut pour apprendre à créer, imprimer et découper ou encore le Bar à fil de la marque DMC !



Forcément, le championnat de tricot baptisé « Speed Knitting® » revient ! Pendant toute la durée du salon, tous les quarts d'heure, six participantes pourront s'affronter, armées de leur aiguille, pour désigner celle qui ira le plus vite. Elles auront 3 minutes pour tricoter un maximum de mailles. Vous pourrez ainsi vous mesurer aux tricoteuses les plus rapides France !



Près de 150 participantes sont attendues pour cette édition 2022. Catherine Bouénard, la championne de vitesse de tricot remettra son titre en jeu cette année. La championne détient le titre depuis plus de 7 ans avec un record de 267 mailles.



Le salon ouvrira ses portes de 9h30 à 18h30 tous les jours, sauf le dimanche où il fermera ses portes à 17h. Nocturne jusqu'à 21h le jour de l'ouverture.







