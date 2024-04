Aide à mourir : le point sur un projet de Loi qui divise la France Le débat sur la fin de vie et l'euthanasie en France franchit une étape décisive. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que l'Assemblée nationale se pencherait dès le 27 mai sur un projet de loi encadrant l'« aide à mourir ». Une réforme sociétale, à l'ordre du jour du Conseil des Ministres ce matin, qui promet d'engendrer des discussions passionnées au sein de la représentation nationale -à quelques semaines des élections européennes.

accéder à une « aide à mourir » . Une annonce qui survient après les propos d'Emmanuel Macron qui, lors d'une récente interview, a précisé que le projet serait soumis au Conseil d'État avant d'être discuté en séance plénière.



Concrètement, le projet de loi s'articulera autour de conditions strictes pour garantir un cadre légal rigoureux à cette pratique délicate à plus d'un égard. Seuls les patients atteints d'une pathologie incurable , avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et éprouvant des souffrances jugées réfractaires aux traitements existants, pourraient prétendre à cette aide. En outre, ils devraient être « capables d'un discernement plein et entier » , excluant ainsi les personnes souffrant de troubles psychiatriques graves ou de maladies telles qu'Alzheimer.



Pour éviter toute précipitation ou décision hâtive, le dispositif prévoit une période de réflexion obligatoire ainsi qu'un avis collégial émanant du corps médical. La décision finale reposerait sur l'évaluation conjointe des médecins après une période minimale de quinze jours. Dans les cas où le patient ne serait pas en mesure d'administrer lui-même le produit létal - comme dans certaines maladies neuro-dégénératives - il pourrait être assisté par un professionnel de santé ou par une personne préalablement désignée.



Le Premier ministre appelle à un « débat apaisé et éclairé » , conscient que la question suscite des opinions divergentes au sein du paysage politique français. Les réactions ne se sont pas fait attendre : certains y voient une avancée sociétale majeure tandis que d'autres craignent une forme de dérive ou estiment que la priorité devrait être donnée à l'amélioration des soins palliatifs. Le tout dans un contexte où certaines positions affichées pour des raisons électoralistes ne tiennent pas compte du consensus national de la population sur ce sujet qui nous concerne tous. Car pour mémoire :

94 % des Français sont favorables à ce que les médecins soient autorisés à mettre fin à la vie de personnes atteintes de maladies incurables et souffrant de douleurs insoutenables, si elles le demandent. (IFOP, février 2022)

des Français sont favorables à ce que les médecins soient autorisés à mettre fin à la vie de personnes atteintes de maladies incurables et souffrant de douleurs insoutenables, si elles le demandent. (IFOP, février 2022) 89 % des Français approuvent le suicide assisté, qui permet à une personne malade de prendre une substance mortelle sous la supervision d'un médecin. (IFOP, février 2022)

des Français approuvent le suicide assisté, qui permet à une personne malade de prendre une substance mortelle sous la supervision d'un médecin. (IFOP, février 2022) 83 % des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté d'une manière générale. (Cluster17, octobre 2021)

des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté d'une manière générale. (Cluster17, octobre 2021) Comme tout le monde a déjà pu le constater de par le passé, certains politiques pourtant publiquement opposés à l'aide à mourir pour autrui, dérogent à leurs principes dès lors qu'ils sont eux-mêmes confrontés à leur propre fin de vie ou à celle de leurs proches. Faites ce que je dis, pas ce que je fais...

Les commentaires fusent bien évidemment sur les réseaux sociaux et dans les colonnes des journaux, où citoyens et personnalités politiques expriment leurs inquiétudes ou leur soutien au projet. Certains accusent même le gouvernement de vouloir masquer ses échecs politiques en se focalisant sur des questions sociétales brûlantes.



Au-delà des polémiques, ce projet interpelle sur plusieurs aspects fondamentaux du droit à mourir dans la dignité en France . Il soulève des interrogations éthiques profondes sur le rôle du médecin, la valeur accordée à la vie humaine face à la souffrance et le respect du libre arbitre du patient en fin de vie.



Il convient également d'examiner les implications pratiques d'une telle loi : quelle formation pour les médecins ? Quels protocoles suivre ? Comment assurer un suivi psychologique adéquat pour les patients et leurs familles ? Autant de questions qui nécessitent des réponses claires avant toute mise en œuvre de la Loi.



Ce texte législatif s’inscrit dans un contexte européen où plusieurs pays ont déjà franchi le pas vers différentes formes d’euthanasie ou d’assistance au suicide. La Belgique, les Pays-Bas et la Suisse sont souvent cités comme exemples dans ces discussions transnationales.



En France, si certains applaudissent ce mouvement vers plus de libertés individuelles en matière de choix personnel liés à la mort, il est indéniable que ce sujet continue à diviser l’opinion politique française . Les semaines menant aux débats parlementaires seront donc cruciales pour façonner l’avenir législatif du droit à mourir dans la dignité en France.



Publié le 10/04/2024 à 07:17 | Lu 193 fois









