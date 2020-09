Aidant'plus : le guide en ligne de la MSA pour informer et orienter les aidants

En France, on estime entre 8 et 11 millions (c’est énorme) le nombre de personnes qui apportent quotidiennement leur aide à un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, au handicap ou à une maladie chronique ou invalidante.Si cet engagement est le plus souvent perçu par ces « proches aidants » comme naturel et valorisant, il peut être aussi source de difficultés et de fragilisation, dans une société qui peine à reconnaître leur rôle (nombre d’aidants tombent dans la dépression ou malades à force d’épuisement, il faut le savoir).Dans ce contexte et afin de permettre à tous les aidants familiaux de connaître l’ensemble de leurs droits (pas toujours simple de s’y retrouver) ainsi que ceux de leurs proches, la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) vient de mettre en ligne un nouveau guide intitulé aidant’plus Plus concrètement, cet outil d’aide à la recherche et à la décision, regroupe l’ensemble des aides existantes. Il couvre toutes les thématiques liées au quotidien d’un aidant et de son aidé : se reconnaitre aidant aujourd’hui, s’informer sur ses droits sociaux, trouver des espaces de partage d’expérience, prendre soin de sa santé et prendre le temps de souffler.