Agenda : les rendez-vous de la retraite du 23 au 29 mars 2024

des créneaux de rendez-vous avec des conseillers, dans un point d'information retraite proche de chez vous ou par téléphone. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous ;

des webinaires thématiques animé en direct par un expert de l’Assurance retraite et un expert de l’Agirc-Arrco. Des modérateurs pourront répondre à vos questions pendant toute la durée de ces deux webinaires : Le premier aura lieu le lundi 25 mars à 14h sur le thème « La retraite progressive et le cumul emploi-retraite » ; le second aura lieu le jeudi 28 mars à 14h sur le thème « Carrière longue, qu'est-ce qui change ? ». Vous pouvez déjà vous inscrire à ces webinaires. En cas d'indisponibilité, un replay sera mis à disposition sur le site des Rendez-vous de la retraite.

Un tchat en partenariat avec les magazines Notre Temps et Capital. Vous pouvez dès à présent vous inscrire et poser vos questions sur le site internet de Capital pour le tchat du 21 mars à 13h et sur le site internet de Notre Temps pour le tchat du 26 mars à 10h30.

Deux fois par an, pendant une semaine, ce dispositif complet d'information organisé par les trois organismes à la fois en agence, au téléphone et sur internet, est proposé aux actifs, qu'ils soient ou non plus ou moins proches de la retraite.: une série de vidéos est mise à votre disposition pour en savoir plus sur la retraite et les différents événements de la vie. De nombreuses documentations viendront compléter ces informations pour vous apporter des réponses détaillées.: pour préparer votre entretien avec un conseiller, vous pouvez télécharger votre relevé de carrière dans votre espace personnel, sur les sites de l'Assurance retraite ou de l'Agirc-Arrco.Pour créer votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite, vous devrez renseigner votre numéro de sécurité sociale, vos nom et prénom ou encore votre courriel. Pour vous connecter à votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco, il faudra passer par l'outil France Connect