Article publié le 09/04/2019 à 01:00 | Lu 128 fois Actifs et retraités : de la situation financière des seniors (partie 1) Alors que le mécontentement des retraités sur leur pouvoir d’achat a été au cœur de l’actualité ces derniers mois et que la réforme des retraites est en pleine discussion, Cofidis vient de dévoiler les résultats de l’enquête « La situation financière des seniors : comparaison entre les actifs et les retraités », réalisée en collaboration avec l’institut CSA Research. En voici les points saillants.

On le sait, Cofidis (spécialisé dans le crédit) interroge régulièrement les Français sur leur pouvoir d’achat, leurs arbitrages financiers et de consommation.



Parmi les résultats marquants de cette nouvelle enquête, on observe que les seniors, qu’ils soient actifs ou retraités, émettent une véritable inquiétude sur leur pouvoir d’achat et semblent particulièrement critiques envers l’exécutif : ainsi, 80% n’ont pas confiance dans le Gouvernement pour améliorer leur pouvoir d’achat (stable entre les actifs et les retraités).



Ne nous voilons pas la face, cette inquiétude est légitime puisque les retraités ont été touchés par une baisse de leur niveau vie ces derniers mois, comme l’attestent plusieurs indicateurs, confirmés par cette étude : une large majorité (80%) juge que leur pouvoir d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois (contre 63% des actifs) et plus des deux-tiers (69%) estiment qu’il va diminuer au cours des 12 prochains mois (contre 54% des actifs). Ce qui explique, très certainement, la présence de nombreux seniors au sein des gilets jaunes…



Mais paradoxalement, même si la retraite est une période compliquée du point de vue financier (85% des retraités jugent que leur pouvoir d’achat a diminué depuis leur départ à la retraite), la période qui précède la retraite semble être également difficile, voire plus difficile…



De fait, la moitié des seniors actifs (47%) n’arrive pas à boucler ses fins de mois (contre 35% des retraités), un tiers d’entre eux a été à découvert au cours des 12 derniers mois (contre 19% des retraités) et 12% d’entre eux ont emprunté de l’argent à leur entourage au cours des 12 derniers mois (contre 6% des retraités).



Par ailleurs, pratiquement les trois-quarts (72%) des seniors actifs ont renoncé à réaliser un achat important ou à mener des projets faute de moyens financiers au cours des 12 derniers mois (contre 67% des retraités).



Ces difficultés financières plus marquées chez les seniors actifs peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :

- Une précarisation du marché de l’emploi, qui s’accroit avec l’âge. Les taux d’activité et d’emploi des seniors sont nettement en deçà de celui des générations plus jeunes. Sans compter qu’ils sont davantage confrontés au chômage de longue durée et travaillent davantage à temps partiel. Bref, l’image du senior « riche » semble largement écornée… Et ce n’est probablement que le début.



- Des enfants à charge (33% contre 3% pour les retraités), ce qui explique qu’ils consacrent un budget nettement supérieur au logement (450 euros par mois en moyenne, contre 221 euros pour les retraités).



A noter aussi que 56% des seniors actifs avec des enfants à charge déclarent ne pas avoir assez d’argent pour finir le mois (contre 35% des retraités) et 41% d’entre eux déclarent avoir été régulièrement à découvert au cours des 12 derniers mois (contre 19% des retraités).



- Une augmentation des dépenses de première nécessité ces cinq dernières années, qui pèse de plus en plus lourd sur leur budget. Même si ce phénomène concerne également les retraités, on observe que l’augmentation des postes de dépenses les plus coûteux (comme le logement, l’alimentation ou les impôts) a davantage touché les actifs.



Concernant le logement, plus du quart (27%) des actifs estime que son coût a augmenté ces 5 dernières années (contre 14% des retraités). Concernant l’alimentation, c’est 60% d’entre eux qui jugent que son coût a augmenté ces 5 dernières années (contre 57% des retraités). Enfin, concernant les impôts, 58% d’entre eux déclarent que son coût a augmenté ces 5 dernières années (contre 51% des retraités).



Au total, les dépenses de première nécessité des seniors actifs (logement, alimentation, impôts, santé/assurances, énergie et transports) représentent 1.604 euros en moyenne par mois, soit 64% de leurs revenus moyens mensuels. Ces mêmes dépenses représentent 1.487 euros pour les retraités, soit

56% de leurs revenus moyens mensuels.



Ces difficultés financières donnent moins la possibilité aux seniors actifs d’épargner pour leur retraite :

62% des actifs déclarent avoir anticipé leur départ à la retraite avec de l’épargne de côté contre 74% des retraités.



En pleine discussion sur la réforme des retraites et alors que l’âge moyen du départ à la retraite recule d’années en années, pratiquement la moitié (46%) des seniors actifs reste mitigée sur le fait de repousser leur âge de départ à la retraite pour toucher une pension plus importante. Toutefois, comme toujours d’ailleurs, les CSP+ y sont plus favorables (51%) que les CSP- (41%).



Pour pallier leurs difficultés financières et améliorer leur pouvoir d’achat :

- 15% des seniors (soit 4 millions de personnes ; 16% des actifs et 15% des retraités) ont contracté un crédit à la consommation au cours des 12 derniers mois. Ils l’ont souscrit principalement auprès d’un organisme spécialisé (65%), loin devant les banques (33%) et les banques en ligne (2%). Les motifs de souscription des seniors actifs sont « boucler leurs fins de mois » (34%), l’achat d’un véhicule (30%) et « financer un coup dur » (28%).



- Les seniors font également preuve d’astuces : profiter des soldes ou des ventes privées pour faire ses achats (les deux-tiers des actifs et 63% des retraités), acheter en promotions ou des marques distributeurs pour faire des économies (57% des actifs et 62% des retraités), participer à un programme de fidélité (45% des actifs et 38% des retraités) et acheter/revendre un produit d’occasion (45% des actifs et 33% des retraités).



« Les retraités sont très pessimistes sur leur pouvoir d’achat. C’est légitime puisqu’ils ont subi une baisse de leur niveau de vie ces derniers mois. Paradoxalement, les seniors actifs sont moins pessimistes alors qu’ils sont confrontés à une situation financière plus compliquée. Cette période d’une dizaine d’années avant le départ à la retraite est particulièrement tendue » déclare Céline François, Directrice Marketing de Cofidis France.



Et cette spécialiste de poursuivre : « les seniors actifs sont en effet confrontés à une précarisation du marché de l’emploi qui s’accroit avec l’âge et ont souvent encore des enfants à charge. Les dépenses de première nécessité, comme le logement et l’alimentation, pèsent donc très lourd sur leur budget. Pour pallier leurs difficultés financières, 16% des seniors actifs souscrivent un crédit à la consommation, dont plus d’un tiers pour boucler leurs fins de mois ».



Les retraités sont particulièrement pessimistes sur leur pouvoir d’achat

Sur la question du pouvoir d’achat :

- Les seniors émettent de vraies inquiétudes : pratiquement les trois-quarts (74%) jugent que leur pouvoir d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus (81%). De plus, presque les deux-tiers (64%) estiment qu’il va diminuer au cours des 12 prochains mois, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus (75%).



- Ils sont très critiques envers l’exécutif : 80% n’ont pas confiance dans le Gouvernement pour améliorer leur pouvoir d’achat – 82% des actifs et 80% des retraités



Les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer le pouvoir d’achat ne sont pas plébiscitées : seul un gros quart (27%) des seniors juge que la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, aura un impact sur leur pouvoir d’achat ; 17% d’entre eux estiment que la réforme du « reste à charge zéro » aura un impact sur leur pouvoir d’achat ; et 14% d’entre eux jugent que l’annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2000 euros par mois, aura un impact sur leur pouvoir d’achat.



Parmi les seniors, les retraités sont particulièrement pessimistes. Même si la retraite est synonyme de soulagement (pour plus du tiers (36%) d’entre eux) et de joie (pour 31% d’entre eux), le sentiment d’inquiétude reste aussi présent chez les retraités (pour 19% d’entre eux).



Cette inquiétude est légitime puisque :

- Le départ à la retraite est une période charnière où ils subissent mécaniquement une baisse de revenus : 85% des retraités jugent que leur pouvoir d’achat a diminué depuis leur départ à la retraite.



- Les retraités ont été touchés par une baisse de niveau vie, comme l’attestent plusieurs indicateurs, confirmés par cette étude : 80% jugent que leur pouvoir d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois (contre 63% des actifs) et 69% estiment qu’il va diminuer au cours des 12 prochains mois (contre 54% des actifs).



Méthodologie de l’enquête

Une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France, par questionnaire auto-administré du 12 au 18 février 2019 auprès d’un échantillon de 1009 Français âgés de 50 ans et plus, représentatif de la population française, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région de résidence et de taille d’agglomération.











Dans la même rubrique : < > Peut-on déshériter ses enfants ? Pourquoi les séniors raffolent du placement en parts de SCPI ?