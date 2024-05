Accompagnement maison de retraite : se faire conseiller Quels sont les avantages de passer par un organisme d’accompagnement spécialisé afin de trouver la maison de retraite la plus adaptée à vos besoins ?

Pourquoi passer par un organisme d’accompagnement pour trouver (ou choisir) sa maison de retraite ?

Trouver une maison de retraite adaptée aux besoins d’un proche âgé peut parfois s’assimiler à un véritable parcours du combattant.



Face à une offre pléthorique et à des démarches administratives parfois complexes, les personnes âgées et leurs proches sont souvent désemparés.



Faire appel à Retraite Plus, organisme spécialisé dans le conseil et l’orientation en maison de retraite, permet aux familles de bénéficier d’une véritable expertise et d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur parcours de recherche.



Faire appel à un organisme d’accompagnement pour trouver sa maison de retraite : une solution riche en avantages



Votre proche âgé est en perte d’autonomie ? Son état de santé requiert des soins réguliers ? Le maintien à domicile ne permet plus de garantir son bien-être et sa sécurité ?



Gain de temps et tranquillité d’esprit

De l'analyse des besoins aux visites des établissements en passant par l’aide administrative, Retraite Plus vous accompagne tout au long des étapes jalonnant votre parcours de recherche, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux et d’envisager cette nouvelle étape de la vie de manière plus sereine.



Un accompagnement sur-mesure

Chaque situation est unique et chaque personne âgée a des besoins qui lui sont propres. Afin de cerner précisément vos attentes et aspirations ainsi que celles de votre proche âgé, l’organisme d’accompagnement Retraite Plus vous attribuera, dès le premier contact, un conseiller dédié qui vous suivra durant tout le processus de recherche.



Il sera ainsi à même de cibler les établissements correspondant réellement aux besoins et au profil de votre proche. Ce service personnalisé est sans engagement et totalement gratuit pour les familles.



Une expertise et une connaissance fine du marché

Le secteur des maisons de retraite est un écosystème complexe, en constante mutation. Les experts en gérontologie de Retraite Plus ont une connaissance aiguisée du marché et des différents types de solutions d’hébergement existantes pour personnes âgées autonomes, en perte d’autonomie ou dépendantes (EHPAD, résidence services seniors, Unité Alzheimer…).



Leur base de données, répertoriant plus de 2000 établissements partenaires leur permet de renseigner avec précision les familles sur les différentes structures sélectionnées et de connaître en temps réel, le nombre de places disponibles.



Votre conseiller dédié sera ainsi en mesure de vous proposer les solutions d'hébergement les plus en phase avec les besoins de votre proche en termes de soins médicaux, de services, d’emplacement géographique, de délai et de budget.



Comment bien choisir sa maison de retraite avec un organisme d’accompagnement ?

Après avoir élaboré une liste d’établissements pouvant correspondre à vos critères de recherche, votre conseiller dédié planifiera sur demande, une visite au sein de ces structures.



Ces visites sont indispensables car elles vous permettront de vous faire une idée plus concrète de l’environnement de vie, de la qualité des prestations et de l’ambiance générale qui règne au sein de l’établissement.



C’est également l’occasion de rencontrer le personnel et d’interroger les résidents actuels et leur famille sur leur niveau de satisfaction.



Durant la visite, portez une attention particulière aux points suivants :



Un cadre de vie confortable et adapté

• Des espaces intérieurs lumineux, spacieux et fonctionnels, aménagés avec du mobilier ergonomique et décorés avec goût.

• Des chambres personnalisables, permettant aux résidents de recréer leur univers et de se sentir chez eux.

• Des espaces extérieurs accessibles et sécurisés, favorisant les promenades et les activités en plein air.

• Des espaces communs accueillants et conviviaux, propices aux échanges et à la socialisation.

• Une alimentation saine et variée, adaptée aux régimes alimentaires spécifiques et aux goûts de chacun.



Une ambiance chaleureuse et bienveillante

• Un personnel attentionné, qualifié et disponible, à l'écoute des besoins des résidents.

• Une approche individualisée et personnalisée, prenant en compte les goûts, les habitudes et les besoins spécifiques de chaque personne.

• Un climat de respect et de bienveillance, favorisant le maintien de l'autonomie et de la dignité des résidents.

• Des animations et des activités variées, adaptées aux capacités et aux envies de chacun.



Un environnement sécurisant et rassurant

• Des normes de sécurité strictes, garantissant la protection des résidents contre les accidents et les chutes.

• Un système d'appel d'urgence efficace, permettant aux résidents d'obtenir de l'aide rapidement en cas de besoin.

• Un personnel formé aux premiers secours, capable d'intervenir en cas d'urgence médicale.

• Un environnement calme et paisible, favorisant le repos et le sommeil des résidents.



Une prise en charge médicale adaptée

• Un accès à des soins de qualité dispensés par une équipe pluridisciplinaire qualifiée et expérimentée, supervisée par un médecin coordonnateur.

• Un ratio soignants/résidents permettant une prise en charge personnalisée de chaque résident.

• Une assistance individualisée dans les gestes de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements etc.).



Autant de critères essentiels pour s’assurer du bien-être et de la bonne prise en charge des futurs résidents. Votre conseiller pourra également vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous aider à prendre une décision éclairée.



Qui peut décider du placement en EHPAD ?

En principe, c'est la personne âgée elle-même qui décide de son entrée en maison de retraite, si elle est en capacité de le faire. Son consentement est primordial. Placer une personne âgée en établissement d'accueil contre son gré s’apparente à de la maltraitance aux yeux de la loi.



Si la personne n'a plus toutes ses facultés et n’est pas en mesure d'exprimer sa volonté, la famille peut faire appel au procureur de la république pour demander une mise sous tutelle. Le médecin traitant décidera ensuite si le placement en maison de retraite est indispensable et rédigera le cas échéant, un certificat médical.



Si la personne est sous tutelle, un juge des tutelles peut intervenir et prendre la décision de placement, notamment si la personne met sa sécurité ou celle des autres en danger.



Il est important de noter que le placement en EHPAD doit toujours être une décision réfléchie et concertée, prise dans l'intérêt de la personne âgée. Il est essentiel de privilégier le dialogue et de respecter les volontés de la personne concernée autant que possible.



Le bien-être au cœur de l’accompagnement

L’entrée en maison de retraite peut être un moment délicat dans la vie d’une personne âgée et celle de son entourage. C’est pourquoi, se faire bien accompagner permet de faciliter cette transition et de l’aborder de manière plus sereine.



Bienveillants et à l’écoute, les experts en gérontologie de l’organisme d’accompagnement Retraite Plus, ont à cœur d’aider les familles et leur proche âgé à trouver l’établissement le plus adapté à leurs besoins spécifiques, propice à leur épanouissement et à leur bien-être.



Ils sont à même de leur fournir de nombreux renseignements concernant les maisons de retraite sélectionnées, les tarifs pratiqués, les services proposés ainsi que sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre (APA, APL, ASH…) pour financer leur séjour au sein de ces structures.



Cet accompagnement s’étend au-delà de l’entrée en maison de retraite car Retraite Plus reste à vos côtés après l'entrée de votre proche en maison de retraite afin de prendre de ses nouvelles et s’assurer qu’il se plait dans son nouveau lieu de vie.



