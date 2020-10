Article publié le 05/10/2020 à 08:25 | Lu 195 fois Accessibilité : les douches à l'italienne seront obligatoires à partir de l'année prochaine dans le neuf





Cela fait des années et des années que la question de l’accessibilité est cœur des problématiques de l’industrie du bâtiment. A partir de 2021, il faut savoir que les douches à l’italienne (de plain-pied) seront obligatoires dans tous les logements neufs afin de faciliter leur accès aux personnes âgées et/ou situation de handicap.

De nos jours, de plus en plus de personnes âgées, souhaitent rester vivre à domicile. Et c’est d’ailleurs bien légitime. Pour que cette vie se déroule du mieux possible, différentes solutions existent : domotique et adaptation du logement sont les plus importantes pour sécuriser le quotidien des ainés.



Or, s’il est une pièce où il convient d’être particulièrement vigilant, c’est bien la salle-de-bains, un endroit empli de pièges qu’il est nécessaire d’aménager en priorité. Ainsi, à partir de l’année prochaine, tous les logements neufs devront être équipés d’une douche à l’italienne. Cette décision gouvernementale a été publié au Journal officiel du 17 septembre 2020.



L’idée du législateur étant de rendre plus accessibles les salles de bains (…) aux personnes à mobilité réduite, ce qui inclut bien évidemment, les personnes âgées et/ou en situation de handicap.



Rappelons qu’une douche à l'italienne (aussi appelée douche de plain-pied) est une douche sans marche qui se situe donc au ras du sol. Cela permet de réduire les risques de chutes, encore trop nombreuses dans les salles de bains traditionnelles.



Cette loi devra être appliquée en deux étapes : à partir du 1er janvier 2021, elle va concerner les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location. Et à partir du 1er juillet 2021, elle s’adressera aussi aux appartements desservis par un ascenseur.



Bien évidemment, il sera toujours possible d'installer une baignoire. Dans ce cas, son remplacement ultérieur par ce type de douche doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau. A noter également que lorsqu’un logement dispose de plusieurs salles de bains, au moins l'une d'entre elles doit être aménagée avec cette douche accessible.









Dans la même rubrique < > Impôts locaux 2020 : tout comprendre avec la brochure pratique des services fiscaux Assainir son espace de vie ! Le point avec Pranarôm Paiement de la taxe foncière 2020 : les dates limites