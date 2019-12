API Résidence : ouverture d'une résidence senior "concept" dans le sud de la France

API Résidence s’est développée sur le créneau des résidences seniors, avec un double objectif : tout d’abord, s’adapter à la pluralité des profils et des attentes de ses résidents, par définition, évolutifs. Et ensuite, gérer une contrainte commune parmi toutes ces individualités : à savoir, un budget mensuel moyen que chaque retraité préfère investir en loisirs ou en épargne plutôt qu’en lourdes charges immobilières.



Cette proximité immédiate du centre-ville (en l’occurrence Grasse pour cette première résidence) et des commerces offre l’opportunité à chacun de ses résidents de sortir de l’isolement en restant connecté à une vie de quartier authentique et accessible. C’est l’une des clefs de la réussite -ou pas- d’une résidence service pour seniors.



Chaque appartement est sécurisé, connecté (volets électriques, interrupteurs lumineux), ergonomique (lit haut de gamme, cuisine fonctionnelle et adaptée). Par ailleurs, un concierge est logé sur place dans la résidence. Il veille au quotidien sur les seniors et assure les prestations de bricolage et de maintenance des logements et des espaces collectifs.



Cette résidence « nouvelle génération » ouvre également l’accès à des espaces de convivialité et de rencontres (une grande tendance) qui accueillent tous les talents et toutes les initiatives. Elle invite à des ateliers animés par les résidents eux-mêmes ou par des associations locales extérieures et propose des animations en accès libre, permettant l’expression de chacun.



En option, plusieurs services : portage de repas à domicile, dispositif de téléassistance opérationnel 24 heures sur 24 heures, changement de linge, heures de ménage, excursions et visites.



Avec 102 logements sécurisés, du T1 au T2, pour un loyer + charges + services (all inclusive) dès 618€/mois, ce modèle du genre, livré au 3ème trimestre 2020, va par ailleurs se déployer sur le territoire.



D’autres ouverture sont d’ores et déjà programmées à Vitrolles (mi-2020), puis à Villeneuve Loubet en 2021 et même en Corse à Solenzara à l’horizon 2022.