A moins de 2h de Paris : un week-end pétillant et oenologique à Epernay





On dit du champagne qu’il ressemble au bonheur… A Epernay, la Capitale du Champagne, l’adage se vérifie ! Le temps d’une escapade de rêve, laissez-vous vous émerveiller par une douceur de vivre unique autour des bulles de champagne. Ici, les découvertes sont multiples : insolite, culturelle, gastronomique et historique… On s’y délecte de la prestigieuse boisson effervescente de mille et une façons !

Insolite : explorer le vignoble de champagne en tuk tuk

Choisissez le Tuk-Tuk (petit transport de personnes aux origines asiatiques), 100% écologique, atypique et ludique, pour explorer différemment le vignoble de Champagne. Une balade ponctuée de rencontres avec les vignerons et bien évidemment, de dégustations.

Tour (2h15) et dégustation pour 2 personnes : 70€



Devenez vendangeur d’un jour en champagne

Une expérience authentique et humaine auprès de vignerons passionnés qui auront à cœur de vous transmettre leur savoir-faire. Au programme : découverte de l’histoire et du terroir de la maison, cueillette, dégustation d’une coupe de champagne, visite du pressoir et des caves… et remise de votre

diplôme ! Tarif sur demande.



Découvrez le patrimoine champenois au musée du vin de champagne

Implanté dans le Château Perrier, édifice remarquable, symbole de l’expansion du champagne à travers le monde, ce musée a ouvert ses portes en mai 2021. Vous pouvez y découvrir un parcours muséographique ludique et attractif, articulé autour de quatre espaces, dont le fil conducteur est la craie : du paysage champenois à l’élaboration du champagne en passant par les richesses paléontologiques du sous-sol, le musée vous propose une échappée historique et culturelle inédite au cœur du patrimoine champenois.



Arpentez l’Avenue du champagne en étant connecté

Téléchargez gratuitement l’application « Avenue de Champagne » et suivez le guide ! L’application mènera à la découverte de ses prestigieuses Maisons de Champagne, à travers leur histoire, entre anecdotes et spécificités. Une visite guidée virtuelle pour toute la famille.



Bar à champagne & cie

Epernay vous donne rendez-vous au Cellier Belle Epoque. Cette adresse réinvente le bar à

champagne en un véritable lieu de vie, où la nature est omniprésente. Une programmation riche

en événements exclusifs, des accords mets et champagne créés par Séverine Frerson, chef de

caves de la Maison Perrier-Jouët et Sébastien Morellon, chef de cuisine de la Maison…



Le phénomène bars à champagne se développe ! De nombreuses Maisons de l’avenue de Champagne en proposent (Boizel, Collard-Picard etc.) Une offre vaste pour trouver votre bar à champagne idéal.



Nuit autour des bulles

Au 18ème, alors que la célèbre avenue d’Epernay était encore appelée « Faubourg de la Folie », un négociant en vin de Champagne y fit construire sa demeure familiale… Bienvenue au 25 bis by Leclerc Briant ! Aujourd’hui maison d’hôtes, le 25 bis by Leclerc Briant vous propose des chambres raffinées.









