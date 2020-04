Article publié le 30/04/2020 à 06:02 | Lu 101 fois A Secret Love : docu sur Netflix sur un couple de lesbiennes octogénaires





La chaine de films et séries à la demande Netflix, présente un documentaire intitulé A Secret Love de Chris Bola, qui revient sur la vie de Terry et Pat, deux lesbiennes octogénaires qui ont vécu une grande partie de leur amour caché par peur de révéler leur sexualité. A voir.

D’une manière générale Netflix met très largement en avant l’homosexualité. De fait, dans quasi toutes les séries produites par la chaine américaine, toutes comportent un couple homosexuel, homme ou femme. Même dans des séries pour adolescents (cf. Stranger Things).



Ce documentaire original s’inscrit donc parfaitement dans la ligne éditoriale de Netflix et aborde un sujet peu exploré encore à ce jour : celui des couples homosexuels de personnes âgées. Intitulé A Secret Love (un amour secret), ce film de Chris Bola, en ligne depuis le 28 avril dernier, présente Terry et Pat, deux octogénaires qui se sont aimées en secret une grande partie de leur vie. Depuis les années 50 en fait.



Terry et Pat sont nées dans les années 20 et se sont rencontrées en 1947. A cette époque, être lesbienne ne s’affichait pas au grand jour ! Pas de « coming out » dans les familles, pas de quartier gay affiché dans les grandes métropoles du monde, pas de passages piétons arc-en-ciel...



Si deux personnes du même sexe s’aimaient, elles s’aimaient en cachette, loin du regard des autres et du qu’en dira-t-on… Loin du jugement de la famille, de celui des amis (pas toujours au courant) ou des collègues de bureau ! « Les gens pensaient qu’on était bonnes amies » précise Pat dans le documentaire.



Donc, pendant des années, entre les Etats-Unis et le Canada, ces deux femmes se sont aimées en secret. Et c’est bien là le sujet de ce film qui, à travers l’histoire de ces deux octogénaires, revient sur la condition de ces femmes qui ont du s’aimer pendant des décennies sans jamais pouvoir le dire.











