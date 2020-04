A 93 ans, elle coud des masques sur sa vieille machine à coudre

Les jeunes générations n’ont pas connu ces machines à coudre d’un autre temps, ces machines qui fonctionnaient à la force des jambes, grâce à une pédale, donc sans avoir besoin d’électricité. Des machines qui sont aujourd’hui recherchées par les collectionneurs.Mais Odette Vergé, 93 ans, comme l’indique un récent article du quotidien Sud-Ouest, s’en sert pour fabriquer des masques en tissu… Un bel exemple qui montre bien que malgré l’âge, le désir de s’en sortir et d’aider les autres, ne disparait pas ! Loin de l’esprit « après moi le déluge »…De fait, la nonagénaire et sa fille font partie d’un groupe de bénévoles baptisé Les masques artisanaux. La fille découpe et la vieille dame coud.Rappelons que les masques « fait maison » ou mentionnés dans les tutoriels de masque « do it yourself » des réseaux sociaux ne répondent pas aux standards de qualité attendus par les professionnels de santé. Cependant, ils peuvent répondre à un besoin pour des personnes non directement exposées en association et en complément de l’application stricte des gestes barrières. Le point sur les masques.