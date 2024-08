À 92 ans, elle passe 29 heures sur un brancard aux urgences de Brest ! Une femme âgée de 92 ans a été contrainte de patienter 29 heures sur un brancard, au sein du service d'urgence de l'hopital de Brest, dans le Finistère. Ce séjour prolongé, loin d'être une situation isolée, met une fois de plus en lumière les tensions qui règnent au cœur de notre système de santé.







La direction de l'établissement hospitalier brestois s'est empressée de réagir face à cette situation délicate. Elle se défend en invoquant des motifs strictement "médicaux" pour justifier la durée exceptionnellement longue passée par la nonagénaire sur le brancard ; une décision qui n'aurait rien à voir avec une quelconque défaillance organisationnelle. En effet, selon François Gauthiez, directeur de l'hôpital incriminé, des lits étaient disponibles : "On n'a pas abandonné le patient", a t-il assuré au quotidien



Pour autant, la Société francophone de médecine d'urgence recommande que la durée moyenne de séjour dans une unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) – partie intégrante des services d'urgence – soit inférieure à 24 heures... Une norme largement dépassée dans le cas présent.



La patiente en question aurait été prise en charge rapidement par l'équipe médicale dès son arrivée aux urgences et aurait bénéficié d'une chambre individuelle. Toutefois, le temps passé sur le brancard reste considérable et questionne sur la fluidité et l'efficacité du parcours des patients au sein des hôpitaux français.



Alors que le débat autour des conditions d'accueil aux urgences continue de faire rage, cet épisode à Brest vient rappeler combien il est urgent d'apporter des réponses concrètes et humaines aux problèmes structurels qui minent notre système de santé, et qui portent atteinte aux patients comme aux personnels soignants. Le collectif Inter-Urgences n'a pas manqué de souligner l'ironie amère de ce "record", dans un contexte où les revendications des personnels de santé semblent se heurter à l'inertie des directions hospitalières. Avec une pointe d'indignation teintée d'urgence, le collectif rappelle que la rentrée approche à grands pas... et avec elle, la nécessité impérieuse de mobiliser les soignants pour refonder un système à bout de souffle. Publié le 25/08/2024 à 09:36 | Lu 82 fois



