7 conseils pour profiter d'un Black Friday en toute cybersécurité

Comme chaque année, le Black Friday est l’occasion de profiter de promotions exclusives depuis nos tablettes ou smartphones et de se faire plaisir pour un budget raisonnable. Mais c’est également une occasion parfaite pour les hackers de s’immiscer dans ces nombreuses transactions et tromper les potentiels acheteurs.



Le Black Friday se tiendra cette année le vendredi 25 novembre et lancera alors les premières vagues d’emplettes de fin d’année. Voici quelques conseils pour profiter de ces offres depuis votre smartphone en toute sécurité :



• Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies : Plus l’offre est alléchante, plus il faut être prudent. Bien sûr, nous espérons tous tomber sur une offre incroyable mais ne vous y méprenez pas et prenez le temps de vous informer davantage. Les meilleures affaires sont souvent les plus belles escroqueries alors méfiez-vous.



• Sécurisez votre connexion : Les réseaux autres que votre propre Wi-Fi sont toujours source de danger. Il vaut mieux favoriser des réseaux connus sur lesquels vous avez configuré un routeur plutôt que les réseaux Wi-Fi gratuits disponibles dans certaines zones commerciales qui sont un risque d’intrusion dans votre mobile.



• Protégez vos appareils connectés grâce aux mises à jour : Vos applications et systèmes d’exploitation doivent toujours être mis à jour pour éviter les piratages, que ce soit sur votre smartphone ou votre tablette. Utilisez toujours un appareil sécurisé avec la dernière version d’un système de sécurité complet.



• Évitez les vendeurs en demande d’informations : Il arrive que des sites d’achats en ligne vous posent des questions pour finaliser une inscription ou un achat. Si certaines questions vous paraissent superflus ou suspectes comme le numéro de votre carte vitale, abandonnez de suite la transaction et assurez-vous qu’aucun virus ne se soit introduit.



• Apprenez à déchiffrer L’URL : On est toujours plus à l’aise pour commander sur des sites de grandes enseignes que nous connaissons mais il faut tout de même être prudent ! Les fraudeurs sont parfois à l’origine de sites qui sont en fait de pâles copies de site connus et sûrs. Dans ce cas de figure, vérifiez l’adresse URL qui sera différente de celui du site d’origine en cas de tentative d’escroquerie.



• Portez une attention particulière au service client : Le service client des entreprises est un point essentiel à prendre en considération pour chaque achat en ligne, plus particulièrement en cette période propice aux achats inhabituels. En effet, certains sites frauduleux peuvent vendre des biens non-existants, non-conformes ou en mauvais état sans aucune politique de remboursement ou de contact possible.



• Ne baissez pas la garde après votre achat : Après votre transaction, votre méfiance doit persister. Nombreuses sont les tentatives de piratage à utiliser des faux e-mails ou SMS, provenant soi-disant des services postaux ou de livraison les plus connus. Ne cliquez sur aucun lien de suivi de livraison reçu de cette manière. Connectez-vous à votre compte sur le site marchand et suivez votre colis à partir de ce site.



En mêlant ces quelques conseils et votre instinct, vous pourrez sereinement profitez des offres en toute sécurité depuis vos appareils mobiles. Alors à vos téléphones, prêt ? Partez !