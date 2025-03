6ème édition du Printemps des seniors : rendez-vous musical pour les ainés des Alpes-Maritimes Dans quinze communes des Alpes-Maritimes (06), le département convie les seniors du territoire, du 20 mars au 16 juin 2025, à la 6ème édition du Printemps des Seniors. Ce festival unique, conçu pour eux, célèbrera cette année les grands noms de la chanson et mettra à l'honneur les plus belles voix de la scène musicale française. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/03/2025





Améliorer leur qualité de vie, veiller à leur bien-être et maintenir le lien intergénérationnel, telles sont les missions du programme « Seniors en action », qui compte aujourd’hui plus de 35 000 inscrits » indique Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes.



Et de poursuivre : « cette année, nos aînés pourront profiter de moments inoubliables aux côtés de Chimène Badi, Liane Foly, Hélène Ségara et Michael Jones.



Les plus grandes voix de la chanson française et internationale seront mises à l’honneur sur notre territoire, insufflant un vent de nostalgie qui ravira chacun : ABBA For Ever, Tribute Céline Dion, la magnifique comédie musicale « Cyrano de Bergerac » ou encore un exceptionnel show music-hall qui revisitera les plus beaux moments de la carrière de Johnny Hallyday ».



Avec le Printemps des Seniors, le département des Alpes-Maritimes souhaite réaffirmer son engagement en faveur des aînés en proposant une programmation culturelle et événementielle entièrement gratuite. Cette initiative vise à soutenir leur accès à des loisirs de qualité, de réduire l'isolement social et de renforcer les liens intergénérationnels, tout en leur offrant des instants de partage et de convivialité au sein du territoire maralpin.



Pour cette édition 2025, pas moins de 26 concerts gratuits seront organisés dans 15 communes des Alpes-Maritimes, notamment à Nice, Mandelieu-La-Napoule, Grasse, Antibes, Valberg et bien d'autres.



Depuis son lancement en 2018, le Printemps des Seniors s’est imposé comme un événement ncontournable. Cette 6e édition promet d’être à la hauteur des attentes, avec plus de 12 000 places offertes pour célébrer ensemble la musique et les talents de la scène française.





Les grands concerts



Pour cette édition 2025, le Printemps des seniors offrira une programmation riche en talents et en puissance vocale.



Ainsi, de nombreux artistes, de renom et primés, se produiront partout sur le territoire et notamment les plus belles voix de la scène musicale française.



6 avril - 11h et 15h – Palais de la Méditerranée - Nice : « Cyrano de Bergerac, la comédie musicale » ;

29 avril - 15h - Théâtre de Grasse - Grasse : « Chimène Badi, entre nous » ;

15 mai - 15h – Centre Expo Congrès – Mandelieu-La-Napoule : « Liane Foly, la folle repart en thèse » ;

17 mai - 15h – Le Minotaure – Vallauris Golfe-Juan : « Revivre les années 80 avec Jilly Jackson » ;

18 mai - 15h – Espace Mounier – Valberg : « La folie des années 80 » ;

23 et 24 mai - 15h – L’Escale – L’Escarène : « Tribute Céline Dion » ;

3 juin - 15h – Palais des Congrès – Antibes Juan-les-Pins : « Michael Jones, je passe mon tour » ;

15 et 16 juin - 16h - Palais de la Méditerranée - Nice : « Hélène Ségara, la tournée des 25 ans ».



Les autres rendez-vous du festival



Au-delà de ces temps forts, le festival proposera, comme à chaque édition, de mettre à l’honneur les grands artistes qui ont marqué l’histoire de la musique française et internationale à travers des spectacles ou concerts hommages proposés par nos groupes locaux et organisés à Nice mais également dans le moyen et haut-pays.





Inscriptions et renseignements auprès des Maisons du Département et des Seniors :



Nice Centre, Nice Nord, Nice Est, Nice Ouest, Grasse, Menton, Plan-du Var, Roquebillière, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey et Vence.





Entrée aux concerts sous conditions :



Concerts ouverts aux seniors de plus de 55 ans résidant dans les Alpes-Maritimes et inscrits au programme « Seniors en action » (possibilité de s’inscrire gratuitement dans les lieux de retrait des invitations).



Pour chaque concert, les cartons d’invitation sont gratuits et valables pour 1 personne.

