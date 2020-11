Article publié le 04/11/2020 à 01:00 | Lu 138 fois 5èmes Assises Nationales du Vieillissement - Longevity : bilan, partie 2





Les 5èmes Assises Nationales du Vieillissement - Longevity, qui se sont déroulées les 20 et 21 octobre derniers à Troyes (2.000 acteurs publics et privés). Les thématiques-phare abordées par plus de 150 intervenants ont été l’innovation, la réforme (dont la mise en place de la 5ème branche) et la prévention, lors de nombreux débats et questionnements pour un engagement total au service du « Bien Vieillir ». Bilan de ces deux jours.

Prévention : comment faire du senior, l’acteur principal d’un changement culturel, ciment d’une « société de la longévité » ?

La prévention est un « enjeu majeur dans les politiques publiques », comme l’a souligné Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie.



« Pour les personnes âgées autonomes, nous devons mettre en place une véritable politique de prévention de la perte d’autonomie pour assurer leur bien-vieillir et aussi accompagner celles et ceux qui sont aidants… Pour les personnes âgées en perte d’autonomie, je veux qu’elles soient reconnues comme citoyen à part entière, libres de leur choix » a commenté Brigitte Bourguignon.



Et de poursuivre : « Elles doivent à ce titre être accompagnées dans leur parcours de vie, ce qui doit nous amener à repenser les structures qui les accueillent et à favoriser le vieillir chez soi. La loi Grand Age et Autonomie visera à répondre concrètement aux problèmes structurels pour préparer notre société à l’urgence démographique… ».



« C’est une réalité, nous sommes entrés de plain-pied dans la société de longévité mais cette société ne doit pas être la société de la solitude et du chacun pour soi ».



La prévention implique également la notion de qualité de vie, et par conséquent la nécessité de développer des actions autour du Bien-Etre pour Bien-Vieillir.



La crise nous a rappelé l’importance de la lutte contre l’isolement : identifier puis accompagner les plus fragiles, mobiliser des associations et des dispositifs communaux qui apportent au quotidien une bienveillance solidaire et une assistance fraternelle. La mobilité devient l’enjeux majeur des territoires dans le maintien du lien social et la connexion des espaces de vie.



Coordonner les politiques de proximité en maintien de prévention en perte d’autonomie, financer des actions concrètes, accompagner des démarches innovantes, la conférence des financeurs est un acteur majeur de soutien aux initiatives portées par l’ensemble de l’écosystème du Bien Vieillir sur le territoire.



Au-delà des nombreuses expérimentations et retours d’expériences, on peut retenir, pour une mise en place d’actions de qualité, l’importance de l’ingénierie de montage des actions, et l’intérêt de mesurer l’approche académique à la réalité du territoire.



Chargée d’assurer un bon équilibre entre zones rurales et urbaines, elle permet d’évaluer des projets en fonction de l’approche pragmatique des réalités du terrain. On retiendra plusieurs échanges concernant les bonnes pratiques pour encourager le développement de formules d’habitat inclusif et de mobilité.



Trois temps forts ont rythmé les 5èmes Assises Nationales du Vieillissement - Longevity

Un village du bien vieillir ensemble

Alléger le quotidien de son proche, découvrir de nouvelles solutions, faciliter les démarches…, sous la forme d'un parcours pragmatique et pédagogique : un espace dédié aux aidants apportant conseils et solutions par des experts.



Un appartement témoin, le logement « référence » du senior

Conçu par une équipe d’ergothérapeutes, cet espace permet de comprendre et de tester les produits utiles à la vie quotidienne des seniors. L’appartement témoin avait pour objectif de se projeter sur l’utilité et de l’usage de chaque outil, d’une façon ludique et pédagogique, tout en mettant le visiteur à contribution.



Living Lab : plateforme scientifique et technologique de solutions pour l’autonomie du sujet âgé

Objets connectés, habitat intelligent, robots mobiles de service, … : un espace dédié au développement, à l‘évaluation et au déploiement de solutions technologiques pour l'autonomie des personnes âgées a été créé.







