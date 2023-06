510 plages et ports ont reçu le label Pavillon Bleu pour 2023 Cet été, 405 plages et 105 ports de plaisance vont pouvoir faire flotter le drapeau « Pavillon Bleu » en récompense de leur engagement environnemental. La liste des 510 sites labellisés, partout en France, a été publiée le 17 mai 2023 sur le site « Pavillon Bleu » sous la forme de cartes et de listes. Les plages concernées sont situées sur 192 communes qui se trouvent sur la façade maritime mais aussi en bord de lacs et de rivières.







Cette année, 14 nouveaux sites (9 plages et 5 ports de plaisance) intègrent le palmarès. La carte et la liste des plages labellisées en 2023 sont disponibles sur le site « Pavillon Bleu ».

Voici les nouvelles plages labellisées en 2023 : Bouches-du-Rhône La Ciotat, plage Cyrnos

Corse du Sud Serra di Ferro, plage de Porto Pollo

Finistère Audierne, plage de Trez Goarem

Bénodet, plage du Trez

Plouarzel, plage de Porsman

Gironde Le Verdon-sur-Mer, plage de la Chambrette (estuaire)

Lot Catus Plage, Le Lac Vert

Vendée L'Aiguillon-la-presqu'île, plan d'eau

La Tranche-sur-Mer, plage Flandre Dunkerque

Cinq nouveaux ports de plaisance ont été labellisés en 2023



Alpes-Maritimes Marina du Vieux-Port de Cannes

Corse du Sud Serra di Ferro, port Jean-Baptiste Tomi

Haute-Corse Port de Macinaggio

Finistère Port de Port-Launay

Saône-et-Loire Port de Chalon-sur-Saône

Avec 510 sites labellisés, la France est le 5e pays comptant le plus grand nombre de sites Pavillon Bleu. la carte et la liste des ports labellisés en 2023 sont disponibles sur le site « Pavillon Bleu ».Avec 510 sites labellisés, la France est le 5e pays comptant le plus grand nombre de sites Pavillon Bleu.

Quels sont les critères ?



Pour les communes et les plages : Éducation à l'environnement (sensibilisation du public aux questions environnementales).

Gestion des déchets.

Gestion de l'eau.

Environnement général (sécurisé, éthique et durable).

Pour les ports de plaisance : Éducation à l'environnement.

Gestion des déchets.

Gestion du milieu.

Gestion du site.

Vous pouvez consulter les critères et leur évaluation sur le site « Pavillon Bleu ». Les critères du Pavillon Bleu sont regroupés en 4 grandes familles.Vous pouvez consulter les critères et leur évaluation sur le site « Pavillon Bleu ».

Quelles sont les contraintes ?



Tous les drapeaux doivent impérativement être abaissés à la fin de la saison estivale (période de surveillance des plages) ou au 31 décembre de l'année en cours pour les ports de plaisance.



Chaque site labellisé reçoit un drapeau de taille 150 x 100 cm. Le drapeau offert devra obligatoirement flotter sur la plage ou le port labellisé.



Les drapeaux Pavillon Bleu sont exclusivement fabriqués par la Fondation pour l'éducation à l'énvironnement (FEE) selon des normes environnementales très précises (couleur, matière, processus de fabrication). Les lauréats ne peuvent pas faire fabriquer leur propre drapeau.



Lorsqu'un site labellisé doit être fermé temporairement pour le non-respect accidentel d'un des critères (algues vertes, cyanobactéries, risques de pollution, etc.) ou utilisé pour un événement n'ayant aucun lien avec le label (fête foraine, compétitions sportives), le « Pavillon Bleu » doit être abaissé jusqu'à la réouverture ou la fin de l'événement et le motif de ce retrait ainsi que sa durée doivent être indiqués.



Chaque site labellisé est contrôlé pendant la saison des auditeurs-conseils de Teragir. Ils ont pour mission de vérifier que les critères « Pavillon Bleu » sont bien respectés tout au long de la saison et de conseiller et d'accompagner les gestionnaires de sites afin de les aider à atteindre l'excellence environnementale.



Source « Pavillon Bleu » est un label annuel. Il est attribué uniquement pour l'année en cours. Aucune commune et aucun port ne peut se revendiquer du Pavillon Bleu s'il n'est pas un lauréat de l'année.Tous les drapeaux doivent impérativement être abaissés à la fin de la saison estivale (période de surveillance des plages) ou au 31 décembre de l'année en cours pour les ports de plaisance.Chaque site labellisé reçoit un drapeau de taille 150 x 100 cm. Le drapeau offert devra obligatoirement flotter sur la plage ou le port labellisé.Les drapeaux Pavillon Bleu sont exclusivement fabriqués par la Fondation pour l'éducation à l'énvironnement (FEE) selon des normes environnementales très précises (couleur, matière, processus de fabrication). Les lauréats ne peuvent pas faire fabriquer leur propre drapeau.Lorsqu'un site labellisé doit être fermé temporairement pour le non-respect accidentel d'un des critères (algues vertes, cyanobactéries, risques de pollution, etc.) ou utilisé pour un événement n'ayant aucun lien avec le label (fête foraine, compétitions sportives), le « Pavillon Bleu » doit être abaissé jusqu'à la réouverture ou la fin de l'événement et le motif de ce retrait ainsi que sa durée doivent être indiqués.Chaque site labellisé est contrôlé pendant la saison des auditeurs-conseils de Teragir. Ils ont pour mission de vérifier que les critères « Pavillon Bleu » sont bien respectés tout au long de la saison et de conseiller et d'accompagner les gestionnaires de sites afin de les aider à atteindre l'excellence environnementale.

Article publié le 13/06/2023 à 01:00 | Lu 130 fois



Dans la même rubrique < > Vacances d'été : où voyager avec une carte nationale d'identité ? Printemps des seniors : une 4ème édition très attendue