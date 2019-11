Article publié le 21/11/2019 à 04:47 | Lu 81 fois 5 précautions à prendre pour les seniors qui voyagent en avion En vieillissant, on a certes plus de temps pour voyager, mais aussi moins d’énergie pour supporter certains déplacements. Pour ne pas se priver du plaisir de découvrir le monde et être capable de continuer à prendre l’avion sans problème, il faut tout de même avoir conscience de certains de ses nouveaux besoins. Voici donc quelques précautions à prendre.

Voyager avec un bagage cabine léger

La taille de votre valise dépend évidemment du type de séjour que vous effectuez, de sa longueur et de la destination. Néanmoins, il est toujours très important de veiller à ce que votre bagage à main soit le plus léger possible. Effectivement, une fois que vous aurez enregistré votre bagage en soute, il serait dommage de vous fatiguer inutilement avec un sac cabine trop lourd. N’emportez donc que le strict nécessaire.



Penser aux bas de contention

En avion, les bas de contention sont essentiels pour éviter les embolies pulmonaires. Il faut aussi prendre l'habitude de se lever pour marcher régulièrement, surtout pendant les très longs vols, mais dans tous les cas, les bas de contention restent « obligatoires ». Heureusement, de nos jours, il existe des modèles, comme



Penser à boire et à manger

Un vol de plusieurs heures est très éprouvant pour le corps. La climatisation de la cabine déshydrate énormément les passagers et certaines compagnies ne proposent pas des repas suffisamment conséquents. Vous devez donc penser à emporter une gourde ou une bouteille d’eau vide qui passera les contrôles de sécurité et que vous remplirez après et de quoi grignoter pendant le vol. Il faut également penser à prendre tous les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, ainsi que les ordonnances qui les accompagnent.



Penser à son confort

Pour limiter l’impact d’un vol sur votre santé, vous devez également faire tout le nécessaire pour pouvoir vous y reposer confortablement. Cela implique donc de penser à apporter de quoi réduire l’impact du bruit (casque ou bouchon d’oreille), mais aussi de quoi rester au chaud compte tenu de la climatisation (les vols de nuit sont souvent très frais, surtout en « eco »). Pensez également à prendre un coussin de voyage gonflable pour ne pas avoir de torticolis.



Prévoir les risques médicaux

