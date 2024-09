4ème édition des "Belles Rencontres" de Domitys du 30 septembre au 6 octobre

Après trois éditions couronnées de succès, les « Belles Rencontres » du groupe Domitys font leur grand retour à la fin du mois de septembre.



Plus concrètement, cette campagne de communication (ouverte à tous) vise à permettre aux seniors et aux curieux, de s’immerger dans le quotidien des résidents du groupe. Une bonne opportunité de découvrir les coulisses de ce « nouveau » type d’habitat.



Bien plus qu'une simple visite, cette quatrième édition doit permettre aux visiteurs de découvrir des activités et animations variées qui rythment la vie des résidents.



Dans la pratique, ils pourront participer à des ateliers créatifs et récréatifs, assister à des débats stimulants, profiter de balades revigorantes, et admirer des expositions artistiques, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels (une grande tendance).



« Chez Domitys, notre priorité est de créer des espaces où chaque résident peut vivre la vie qu’il souhaite, en toute liberté. En lançant la quatrième édition de ce dispositif, « Les Belles Rencontres », notre objectif est de valoriser nos engagements qui consistent à favoriser le bien-vieillir » déclare pour l’occasion Olivier Wigniolle, Président Exécutif du groupe.



Et d’ajouter : « nos résidences sont conçues pour être bien plus que des lieux de vie ; elles sont des communautés dynamiques où chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre des expériences enrichissantes. Nous nous engageons à offrir des services et des activités qui encouragent l'autonomie, la liberté et la joie de vivre, tout en garantissant un environnement sécurisant et bienveillant. »



*membre du Groupe AG2R LA MONDIALE.