Article publié le 07/06/2019 à 01:00 | Lu 36 fois 4 exercices pour détendre la nuque et les épaules avec l'AFC Du fait du temps passé dans une mauvaise posture derrière un écran ou au volant d’un véhicule, nous sommes nombreux à ressentir quotidiennement des tensions au niveau du cou ou des épaules. Pour en venir à bout, quelques conseils et exercices approuvés par les chiropracteurs de l’Association française de Chiropraxie.

1- Les rotations du cou

Debout les mains sur les hanches ou assis, les mains sur votre bureau, le dos bien droit, penchez doucement la tête à gauche en cherchant à rapprocher l’oreille de l’épaule. Maintenez 10 secondes et passez à l’autre côté. Ensuite, baissez la tête en bas en rapprochant le menton de la poitrine, maintenez

10 secondes, puis redressez votre tête.



Continuez en la laissant doucement tomber en arrière, 10 secondes et redressez. Pour finir, tournez la tête vers la droite jusqu’à ressentir un léger étirement à gauche du cou, maintenez 10 secondes. Recommencez de l’autre côté.



2- Les roulements d’épaule

Debout les mains sur le long du corps ou assis, les mains sur votre bureau, le dos bien droit. Faîtes rouler vos épaules d’avant en arrière dans un mouvement circulaire. Répétez 10 fois et recommencer, d’arrière en avant cette fois-ci.



3- Les bras en l’air

Debout les mains sur les hanches ou assis, les mains sur votre bureau, le dos bien droit. Levez les bras en l’air, bien droits au-dessus de la tête comme si vous essayiez de toucher le plafond du bout des doigts. En gardant votre tête et votre torse immobile, bougez les bras en arrière, jusqu’à ce qu’ils passent derrière la tête. Vous devriez ressentir un étirement au milieu du dos. Ramenez les bras juste au-dessus de la tête. Recommencez 10 fois.



4- Détendez-vous !

Le corps réagit au stress en contractant les muscles… Pour détendre vos muscles… commencez par vous détendre, tout court. A cet effet, ménagez-vous des temps de pause pour vous ressourcer : vous pouvez, par exemple, réaliser des exercices de respiration ou encore prendre le temps d’une courte marche après le déjeuner ou le diner.

Douleurs persistantes des épaules ou de la nuque ?

En cas de douleurs persistantes au niveau des épaules ou de la nuque, prenez rendez-vous avec votre chiropracteur. Après avoir déterminé si la cause de votre douleur peut être traitée par la chiropraxie, il vous proposera un plan de traitement adapté.









