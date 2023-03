4 conseils pour garder une vue saine pour les seniors En vieillissant, les cellules du corps se dégradent et les yeux ne font certainement pas exception à la règle. Avec l'âge, nos yeux deviennent plus vulnérables à une série de facteurs liés qui peuvent affecter notre vue, de la cataracte au glaucome en passant par la dégénérescence maculaire (DMLA) et la sécheresse oculaire. Cependant, il existe des mesures que les seniors peuvent prendre pour protéger leur vue et préserver leur qualité de vie. Dans cet article, nous allons explorer quatre des façons par lesquelles les seniors peuvent garder des yeux sains et performants.









1/ Protégez vos yeux du soleil



Lorsqu'ils choisissent des lunettes de soleil, les seniors doivent rechercher une paire offrant une bonne couverture et qui est bien ajustée pour empêcher les rayons UV de s'infiltrer par les côtés. Des lunettes à verres polarisants peuvent contribuer à réduire l'éblouissement et à améliorer la visibilité, ce qui peut être particulièrement utile pour les personnes dont la vue est déjà altérée par l'âge.



L'exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil peut endommager les yeux et augmenter le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire. Les seniors devraient donc porter des lunettes de soleil qui bloquent 100% des rayons UV lorsqu'ils sont à l'extérieur, même par temps clair, légèrement nuageux. Par sécurité, ils peuvent également porter un chapeau à large bord pour une protection supplémentaire.

2/ Envisagez les lentilles de contact



En effet, les lentilles de contact peuvent fournir une couche de protection pour les yeux en les protégeant d’une partie des lumières néfastes des écrans multimédia, de la poussière, des débris et d'autres irritants présents dans l'air.



Certains types de lentilles de contact sont conçus spécifiquement pour les seniors souffrant de sécheresse oculaire, un symptôme courant chez les plus de soixante ans qui peut provoquer une gêne et une irritation. Ces lentilles sont fabriquées à partir de matériaux qui retiennent l'humidité et elles offrent un certain confort pour soulager les personnes souffrant de sécheresse oculaire chronique.



Les lentilles de contact peuvent également être plus pratiques pour les personnes qui aiment les activités de plein air, car elles n'ont pas à s'inquiéter de voir leurs lunettes glisser de leur nez ou de s'embuer.



Les lentilles de contact comme les lentilles acuvue oasys peuvent être une excellente option pour les seniors qui souhaitent corriger leur vue sans porter de lunettes, mais elles peuvent également offrir des avantages supplémentaires pour la santé oculaire.

3/ Maintenez un régime alimentaire sain Un régime alimentaire nutritif peut contribuer à prolonger la santé des yeux et à réduire le risque de perte de vue liée à l'âge. Les seniors doivent s'efforcer de consommer une variété d'aliments riches en vitamines, minéraux et antioxydants, tels que les légumes verts à feuilles, les fruits, les céréales complètes et les protéines maigres.



L'un des nutriments les plus importants pour la santé des yeux est le bêta-carotène, que l'on trouve dans les fruits et légumes orange et jaunes, comme les carottes, les patates douces et l’abricot. La vitamine C, présente dans les agrumes et les baies, peut également contribuer à protéger les yeux des dommages.



Les seniors devraient également consommer des aliments riches en acides gras oméga-3, comme le saumon ou les huiles végétales, afin de protéger la rétine contre les effets du vieillissement.



Outre la protection de la santé oculaire, une alimentation saine peut présenter une série d'autres avantages pour les seniors, comme la réduction du risque de maladie cardiaque et le maintien des fonctions cognitives.



Il est toujours bon, dans la mesure du possible, de travailler avec son médecin ou un nutritionniste pour mettre au point un régime qui réponde à leurs besoins spécifiques.

4/ Passez régulièrement des examens de la vue



Ces examens permettent de déceler les signes précoces de maladies oculaires, de surveiller les changements de vue et de s'assurer de disposer des prescriptions appropriées pour ses lunettes ou lentilles de contact. Il est recommandé aux adultes de plus de 60 ans de passer un examen de la vue au moins une fois par an.



Au cours d'un examen oculaire, le médecin effectue une série de tests pour évaluer la santé des yeux et vérifier s'il y a des problèmes. Il peut dilater les pupilles pour obtenir une meilleure vision de la rétine, mesurer la pression à l'intérieur des yeux et tester l'acuité visuelle. Si des problèmes sont identifiés, le médecin peut recommander un traitement ou orienter le patient vers un spécialiste.



Les



En conclusion, en prenant toutes ces mesures pour protéger leur vue, les seniors peuvent bénéficier d'une meilleure qualité de vue et conserver leur indépendance et leur qualité de vie.



Des examens oculaires réguliers, une protection solaire, une alimentation saine, une technologie adaptée aux yeux et des lentilles de contact peuvent tous jouer un rôle dans la préservation de la santé oculaire et la prévention de la perte de la capacité visuelle liée à l'âge.



L'une des choses les plus importantes que les seniors peuvent faire pour préserver leur vue est de prévoir des examens réguliers chez un optométriste ou un ophtalmologiste.

