2024 : 4 millions d'euros pour faire avancer la recherche sur Alzheimer La Fondation Recherche Alzheimer œuvre depuis vingt ans pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. En 2024, elle a financé pour près de 4 millions d’euros la recherche sur Alzheimer et les maladies apparentées. Depuis sa création en 2004, ce sont 24 millions au total qui ont été reversés aux chercheurs. Seule la recherche permettra de guérir ces maladies ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 16 Janvier 2025





Pour le moment aucun médicament ne soigne cette pathologie. Même si certains, font avancer les choses...



« En France, on compte cinq chercheurs sur le cancer contre un seul sur la maladie d’Alzheimer. Les traitements pour les cancers ont énormément évolué ces dernières années.



Il est temps qu’on avance sur les maladies neurodégénératives, qui se développent avec le vieillissement de la population » indique en préambule Jean-Luc Angélis, directeur de la Fondation Recherche Alzheimer qui s’annonce comme étant le « premier financeur privé en France ».



Malheureusement, on le sait bien, les fonds publics ne suffisent pas à financer les recherches, très coûteuses, sur les maladies neurodégénératives. Et compte-tenu des finances du pays, cela ne devrait pas s’arranger dans les années à venir.



A ce titre, en 2024, grâce aux fonds récoltés, 4 millions d’euros ont permis de financer sept nouveaux projets porteurs d’espoir, sélectionnés par le Comité Scientifique Européen de la FRA.



Ces projets sont actuellement en cours et devraient permettre de :

Disposer d’outils plus fiables pour le diagnostic précoce de la maladie à corps de Lewy,

Mieux identifier les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer,

Accompagner la recherche sur les mécanismes complexes de la pathologie (notamment le vieillissement cellulaire) dans la maladie d’Alzheimer,

Contribuer à mettre au point des traitements innovants (thérapie génique).



Au-delà du financement de la recherche, cette année, la FRA est allée à la rencontre des Français lors de 14 rendez-vous aux quatre coins de la métropole et à La Réunion, lors des Entretiens Alzheimer.



Des rendez-vous qui permettent d’en apprendre plus sur les maladies neurodégénératives : comment les détecter ? comment accompagner une personne malade ? où en est la recherche ? quels sont les espoirs pour les années à venir ?



Point important : ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour les aidants de se rencontrer entre eux et échanger sur leurs quotidiens et difficultés, et aux acteurs locaux de présenter les aides et services disponibles.





Ce qui reste à venir pour 2025



« Pour 2025, les ambitions de la Fondation Recherche Alzheimer sont d’accélérer les recherches sur les maladies neurodégénératives en finançant davantage de jeunes chercheurs pour dynamiser durablement la filière Alzheimer.



Pour cela, nous allons lancer un important dispositif pour doubler puis tripler le soutien aux chercheurs de demain. Bien sûr, comme l’année dernière, nous lancerons un nouvel appel à projets en septembre 2025 pour sélectionner les programmes d’excellence les plus porteurs » précise encore Jean-Luc Angélis, Directeur de la Fondation Recherche Alzheimer.



De plus, depuis 2011, la FRA décerne chaque année le Grand Prix Européen de la Recherche afin de récompenser les meilleurs chercheurs européens et d’encourager les synergies européennes.



Un prix de 100.000 euros est alors attribué à un chercheur d’excellence. Ce prix est remis lors du Gala organisé à l’Olympia. Cette année, le rendez-vous sera le 17 mars 2025.



Enfin, la Fondation reprendra son tour de France des Entretiens Alzheimer dans 12 à 15 villes afin de pouvoir soutenir toujours plus de Français dans leur quotidien avec cette maladie. Avant toute chose, rappelons que la maladie d’Alzheimer (et les maladies apparentées) est une pathologie neurodégénérative qui affecte progressivement les fonctions cognitives telles que la mémoire, le langage ou encore le raisonnement.Pour le moment aucun médicament ne soigne cette pathologie. Même si certains, font avancer les choses...« En France, on compte cinq chercheurs sur le cancer contre un seul sur la maladie d’Alzheimer. Les traitements pour les cancers ont énormément évolué ces dernières années.Il est temps qu’on avance sur les maladies neurodégénératives, qui se développent avec le vieillissement de la population » indique en préambule Jean-Luc Angélis, directeur de la Fondation Recherche Alzheimer qui s’annonce comme étant le « premier financeur privé en France ».Malheureusement, on le sait bien, les fonds publics ne suffisent pas à financer les recherches, très coûteuses, sur les maladies neurodégénératives. Et compte-tenu des finances du pays, cela ne devrait pas s’arranger dans les années à venir.A ce titre, en 2024, grâce aux fonds récoltés, 4 millions d’euros ont permis de financer sept nouveaux projets porteurs d’espoir, sélectionnés par le Comité Scientifique Européen de la FRA.Au-delà du financement de la recherche, cette année, la FRA est allée à la rencontre des Français lors de 14 rendez-vous aux quatre coins de la métropole et à La Réunion, lors des Entretiens Alzheimer.Des rendez-vous qui permettent d’en apprendre plus sur les maladies neurodégénératives : comment les détecter ? comment accompagner une personne malade ? où en est la recherche ? quels sont les espoirs pour les années à venir ?Point important : ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour les aidants de se rencontrer entre eux et échanger sur leurs quotidiens et difficultés, et aux acteurs locaux de présenter les aides et services disponibles.« Pour 2025, les ambitions de la Fondation Recherche Alzheimer sont d’accélérer les recherches sur les maladies neurodégénératives en finançant davantage de jeunes chercheurs pour dynamiser durablement la filière Alzheimer.Pour cela, nous allons lancer un important dispositif pour doubler puis tripler le soutien aux chercheurs de demain. Bien sûr, comme l’année dernière, nous lancerons un nouvel appel à projets en septembre 2025 pour sélectionner les programmes d’excellence les plus porteurs » précise encore Jean-Luc Angélis, Directeur de la Fondation Recherche Alzheimer.De plus, depuis 2011, la FRA décerne chaque année le Grand Prix Européen de la Recherche afin de récompenser les meilleurs chercheurs européens et d’encourager les synergies européennes.Un prix de 100.000 euros est alors attribué à un chercheur d’excellence. Ce prix est remis lors du Gala organisé à l’Olympia. Cette année, le rendez-vous sera le 17 mars 2025.Enfin, la Fondation reprendra son tour de France des Entretiens Alzheimer dans 12 à 15 villes afin de pouvoir soutenir toujours plus de Français dans leur quotidien avec cette maladie.







La rédaction vous conseille < > Malaises mortels au travail : principalement des hommes de 50 ans et plus... Vieillir : est-ce toujours synonyme de perte de mémoire ? Le point avec l'Observatoire B2V des Mémoires