15 Août 2024 : commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Provence Le 15 août 2024 marque le 80e anniversaire du débarquement en Provence, événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Une date qui résonne toujours dans la mémoire collective française et dont la célébration est prévue aujourd'hui avec la solennité qu'impose son importance historique.



Mise à jour : aux vues des conditions météorologiques particulièrement mauvaises dans le Var aujourd'hui (alerte météo aux orages et à la grêle), l'évocation du débarquement prévue à 13h est annulée.





En ce jour de commémoration, le Président Macron doit rendre hommage aux soldats qui ont pris part à cette opération décisive. Le débarquement en Provence, souvent éclipsé par son prédécesseur normand qui l'avait précédé, fut pourtant un tournant majeur dans la libération de la France et de l'Europe du joug nazi . Ce moment de recueillement sera l'occasion pour le chef de l'État de rappeler l'unité et le courage des forces françaises libres et alliées (350 000 hommes et femmes, 2 000 bâtiments de guerre et autant d'avions vont y participer) ; il soulignera également le rôle crucial des troupes coloniales – notamment les tirailleurs africains – qui ont combattu avec bravoure sur le sol français.



Des cérémonies officielles se tiendront sur les plages du débarquement (Le Lavandou, Cavalaire, Ramatuelle, La-Croix-Valmer, Saint Raphael...), où les vétérans et leurs familles seront mis à l'honneur. Des discours, ponctués d'anecdotes poignantes et de récits héroïques, rythmeront cette journée commémorative ; des expositions retraceront les grandes lignes stratégiques et humaines de l'



La jeunesse sera également au cœur des événements avec des programmes éducatifs (visites guidées, ateliers historiques...) visant à transmettre le souvenir et les valeurs portées par ces hommes et femmes qui ont lutté pour notre liberté seront proposés.



Enfin, un hommage particulier sera rendu aux résistants locaux – ces héros de l'ombre qui ont préparé et facilité le succès de cette entreprise libératrice.



Ce 15 août 2024 est donc une journée empreinte d'émotion et de reconnaissance, où se mêleront le souvenir du sacrifice immense consenti il y a quatre-vingts ans par nos soldats et ceux de nos alliés , et la gratitude d'une nation reconnaissante.

