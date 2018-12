Article publié le 04/12/2018 à 08:54 | Lu 100 fois 116 006 : le nouveau numéro d'aide aux victimes Voici un nouveau numéro qui peut s’avérer très utile pour les personnes âgées. En effet, le 116 006 est le numéro d’aide aux victimes qui permet à toute personne qui s’estime victime d’une infraction (atteintes aux biens, aux personnes, accidents de la circulation, événements collectifs, attentats) ou d’une catastrophe naturelle d’être aidée par un professionnel, en temps réel dans le respect de son anonymat.





Ils peuvent laisser facilement leurs coordonnées téléphoniques pour être rappelés dans les meilleurs délais après réouverture du service. Pour les Français à l’étranger, ils pourront joindre cette même plateforme en composant le 00 33 1 80 52 33 76.



Ce numéro est géré par la fédération France Victimes qui s’annonce comme « une porte d’entrée unique pour toutes les victimes, proches et témoins directs ». Cela vise un « traitement égalitaire de toutes les personnes sur l’ensemble du territoire, sur le court et le long terme ».



Plus concrètement, la victime dispose d’une mise en relation personnalisée vers une association locale d’aide aux victimes, et le cas échéant vers d’autres ressources pour les victimes, les proches, et les professionnels. Au quotidien, ce numéro permettra d’accueillir et de diriger toutes les victimes, quels que soient la personne, sa nationalité et son lieu de résidence, vers le réseau associatif d’aide aux victimes et les services spécialisés à vocation nationale en protégeant son anonymat et sa confidentialité.



