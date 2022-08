Article publié le 03/08/2022 à 03:30 | Lu 403 fois 101 ans, Mémé part en vadrouille (livre) : une centenaire avec sa petite-fille sur les routes d'Europe





Les éditions Blacklephant ont publié fin 2011, un ouvrage de 444 pages intitulé « 101 ans, mémé part en vadrouille » rédigé par Fiona Lauriol qui avait décidé d’emmener sa grand-mère centenaire sur les routes d’Europe en camping-car alors que les médecins ne lui donnait que quelques semaines à vivre. Une belle leçon de vie.





Il y a cinq ans, sa grand-mère



Ni une, ni deux, elles partent ensemble sur les routes pour un road-trip extraordinaire ! Elles parcourent la France, mais également l'Espagne et le Portugal. En chemin, la petite fille et sa grand-mère s'apprivoisent. La centenaire célébrera finalement ses 102 puis 103 ans au court de ce long périple.



« La mémé au fort caractère fera l'apprentissage de la tendresse auprès de cette petite fille qui va lui redonner le gout de vivre grâce à tout son amour et cette aventure hors du commun » assure l’éditeur. Avec cet ouvrage, Fiona Lauriol souhaite également sensibiliser le grand public sur l'importance d'entourer les personnes âgées.



Comme le souligne d’ailleurs l’auteur : « il faut à tout prix lutter contre l'isolement de nos aînés. Ils ont énormément à nous apprendre mais dans notre société, on a tendance à les isoler et les surprotéger, on leur interdit de vivre dignement ».



Rappelons que le Japon reste le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires par rapport à sa population (0,062%). La France (0.030% de la population centenaire) compte dans ses rangs la doyenne de l'Humanité, Lucile Randon, 119.



Actuellement, l'auteur du livre, Fiona Lauriol, parcourt l'Hexagone afin de promouvoir ce livre en forme de témoignage qui relate ce voyage à travers l'Europe en camping-car avec sa mémé alors âgée de 101 ans.









